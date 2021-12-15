قدرات جديدة لقوات الرادار الروسية... كشف وجود طائرات شبحية في أجواء الشرق الأوسط

قال رئيس قوات الرادار العقيد أليكسي شيشكين في تصريحات صحفية أدلى بها بمناسبة الذكري الـ70 لإنشاء قوات الرادار إنها شهدت تطورا جديدا في الفترة الأخيرة واكتسبت قدرات جديدة تمكّنها من تكثيف نشاطاتها المتعلقة بحماية أجواء البلاد والتحقق من عدم وجود وسائل الهجوم الجوي – الفضائي فيها. تستطيع قوات الرادار على رصد وسائل الهجوم الجوي على اختلاف أنواعها بما فيها الطائرات الشبحية القادرة على التخفي والصواريخ فرط الصوتية التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت، وذلك بفضل أجهزة الرادار الجديدة التي ترى ما يختبئ وراء الأفق وتستطيع اكتشاف انطلاق الطائرات والصواريخ من أماكن تبعد عنها بـ3000 كيلومتر، مثل رادار "كونتينير". وصرح نائب قائد القوات الجوية – الفضائية، الجنرال أندريه ديومين، بأن رادار "كونتينير" قادر على كشف وجود جميع أنواع الطائرات والصواريخ، وبالأخص الطائرات الشبحية والطائرات المسيرة الاستراتيجية والصواريخ فرط الصوتية، في أجواء أوروبا والشرق الأوسط وفوق بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر المتوسط.
احتفلت قوات الرادار التابعة للقوات الجوية – الفضائية الروسية بعيد ميلادها الـ70. وحُددت المهام المطروحة على قوات الرادار في وقت السلم في حماية أجواء الوطن وخفر الحدود الجوية.
قال رئيس قوات الرادار العقيد أليكسي شيشكين في تصريحات صحفية أدلى بها بمناسبة الذكري الـ70 لإنشاء قوات الرادار إنها شهدت تطورا جديدا في الفترة الأخيرة واكتسبت قدرات جديدة تمكّنها من تكثيف نشاطاتها المتعلقة بحماية أجواء البلاد والتحقق من عدم وجود وسائل الهجوم الجوي – الفضائي فيها.
تستطيع قوات الرادار على رصد وسائل الهجوم الجوي على اختلاف أنواعها بما فيها الطائرات الشبحية القادرة على التخفي والصواريخ فرط الصوتية التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت، وذلك بفضل أجهزة الرادار الجديدة التي ترى ما يختبئ وراء الأفق وتستطيع اكتشاف انطلاق الطائرات والصواريخ من أماكن تبعد عنها بـ3000 كيلومتر، مثل رادار "كونتينير".
وصرح نائب قائد القوات الجوية – الفضائية، الجنرال أندريه ديومين، بأن رادار "كونتينير" قادر على كشف وجود جميع أنواع الطائرات والصواريخ، وبالأخص الطائرات الشبحية والطائرات المسيرة الاستراتيجية والصواريخ فرط الصوتية، في أجواء أوروبا والشرق الأوسط وفوق بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر المتوسط.