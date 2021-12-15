قرداحي: لست نادما على ما قلت ومشواري السياسي بدأ

وأضاف الوزير المستقيل أخيرا على خلفية الأزمة بين بلاده والسعودية بعد تصريحاته بشأن حق جماعة "أنصار الله" اليمنية الدفاع عن نفسها في الحرب التي تخوضها السعودية ضدها، قال: "لست نادما على شيء".وأشار في حوار مع فضائية "يورونيوز"، إلى أن بعضهم "توهّم" أن بإمكانه "مضايقته" في الحياة السياسية، وأكد قرداحي أن مشواره السياسي "لم ينته أبداً، بل بدأ الآن".وألمح إلى إمكانية ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة في لبنان.وشدد على رأيه في الحرب على اليمن "لا يستحق هذه الضجة"، لافتا إلى أن تصريحاته كانت عن "حسن نية".وقال قرداحي إن "الضجة كانت محضّرة من قبل في غرف سوداء"، وأنه استغرب قوة ردّة الفعل عليها.
قال وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي إن ما قاله بشأن الحرب في اليمن "لم يكن يستحق الضجة التي حدثت".
وأضاف الوزير المستقيل أخيرا على خلفية الأزمة بين بلاده والسعودية بعد تصريحاته بشأن حق جماعة "أنصار الله" اليمنية الدفاع عن نفسها في الحرب التي تخوضها السعودية ضدها، قال: "لست نادما على شيء".
وأشار في حوار مع فضائية "يورونيوز"، إلى أن بعضهم "توهّم" أن بإمكانه "مضايقته" في الحياة السياسية، وأكد قرداحي أن مشواره السياسي "لم ينته أبداً، بل بدأ الآن".
تطرق #قرداحي في المقابلة التي ننشرها كاملة غداً الأربعاء إلى حياته السياسية مستقبلاً، وعلاقاته وعلاقة اللبنانيين بدول #الخليج العربي، خصوصاً #السعودية، كما قدم قراءته لسبب ردّة الفعل القوية تجاه تصريحات أدلى بها قبل أن يصبح وزيراً، تخص الحرب في #اليمن. https://t.co/m2btGYe9tC