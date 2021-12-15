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https://arabic.sputniknews.com/20211215/محكمة-مصرية-تبرئ-عمرو-أديب-من-تهمة-سب-وقذف-محمد-رمضان-1054059293.html
محكمة مصرية تبرئ عمرو أديب من تهمة "سب وقذف" محمد رمضان
محكمة مصرية تبرئ عمرو أديب من تهمة "سب وقذف" محمد رمضان
أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكما ببراءة الإعلامي عمرو أديب، من تهمة سب وقذف الفنان محمد رمضان. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T18:49+0000
2021-12-15T18:49+0000
2021-12-15T18:49+0000
محكمة
عمرو أديب
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وذكر موقع "مصراوي"، أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت ببراءة أديب في الدعوى القضائية التي رفعها رمضان.وكانت المحكمة ذاتها قد قضت، في وقت سابق، بتغريم أديب عشرة آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.واتهمت الدعوى القضائية عمرو أديب باستغلال "وظيفته ومخالفة ميثاق العمل بها، وأنه أراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا وشهرة زائفة، عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير برمضان".وجاء في الدعوى كذلك أن أديب "هدد رمضان من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه"، مطالبة إياه بدفع تعويض قدره 1000001 جنيه.
https://arabic.sputniknews.com/20211109/عمرو-أديب-يتقدم-بشكوى-عاجلة-للنائب-العام-ضد-الأهلي-بسبب-محمد-أبو-تريكة-فيديو-1050658657.html
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محكمة, عمرو أديب
محكمة مصرية تبرئ عمرو أديب من تهمة "سب وقذف" محمد رمضان
أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكما ببراءة الإعلامي عمرو أديب، من تهمة سب وقذف الفنان محمد رمضان.
وذكر
موقع "مصراوي"
، أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت ببراءة أديب في الدعوى القضائية التي رفعها رمضان.
وكانت المحكمة ذاتها قد قضت، في وقت سابق، بتغريم أديب عشرة آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.
واتهمت الدعوى القضائية عمرو أديب باستغلال "وظيفته ومخالفة ميثاق العمل بها، وأنه أراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا وشهرة زائفة، عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير برمضان".
وجاء في الدعوى كذلك أن أديب "هدد رمضان من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه"، مطالبة إياه بدفع تعويض قدره 1000001 جنيه.