نبيه بري: العرب يقفلون أبوابهم على لبنان

جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم مع نقيب المحررين جوزيف القصيفي، وأعضاء مجلس النقابة، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية.وقال بري: "للأسف لبنان في منتصف الليل... والصمت يجول بيننا، في الداخل نتجاور ولا نتحاور ولكي نصل إلى الحلول لابد من التحاور فلا يجوز التفرج على اللبنانيين وهم يسافرون والأخطر أنهم يهاجرون من وطنهم".وتابع: "لكن علينا أن نقر أن لبنان يتعرض للحصار"، ومضى متسائلا: "هل يعقل التصديق أن إسرائيل العدو انفتح على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يقفلون أبوابهم على لبنان؟".وأضاف: "لبنان الذي دفع أثمانا باهظة من أجل تثبيت عروبته وهويته، نعم لبنان يتعرض لحصار".وشهدت العلاقات بين لبنان ودول الخليج لاسيما السعودية توترا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث سحبت الرياض وتبعتها الإمارات والبحرين والكويت سفيرها من بيروت وطلبت من سفير الأخيرة لديها مغادرة البلاد، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي قبيل توليه منصبه اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد الاعتداءات، وهو ما انتهى بتقديم قرداحي استقالته، مطلع الشهر الجاري.
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل العدو" انفتحت على الدول العربية، بينما أغلق العرب أبوابهم على لبنان، وفق قوله.
جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم مع نقيب المحررين جوزيف القصيفي، وأعضاء مجلس النقابة، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية.
وقال بري: "للأسف لبنان في منتصف الليل... والصمت يجول بيننا، في الداخل نتجاور ولا نتحاور ولكي نصل إلى الحلول لابد من التحاور فلا يجوز التفرج على اللبنانيين وهم يسافرون والأخطر أنهم يهاجرون من وطنهم".
وتابع: "لكن علينا أن نقر أن لبنان يتعرض للحصار"، ومضى متسائلا: "هل يعقل التصديق أن إسرائيل العدو انفتح على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يقفلون أبوابهم على لبنان؟".
وأضاف: "لبنان الذي دفع أثمانا باهظة من أجل تثبيت عروبته وهويته، نعم لبنان يتعرض لحصار".
وشهدت العلاقات بين لبنان ودول الخليج لاسيما السعودية توترا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث سحبت الرياض وتبعتها الإمارات والبحرين والكويت سفيرها من بيروت وطلبت من سفير الأخيرة لديها مغادرة البلاد، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي قبيل توليه منصبه اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد الاعتداءات، وهو ما انتهى بتقديم قرداحي استقالته، مطلع الشهر الجاري.