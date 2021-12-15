https://arabic.sputniknews.com/20211215/5-علامات-خاصة-بأوميكرون-تختلف-عن-أعراض-كورونا-المعروفة-1054057049.html

5 علامات خاصة بأوميكرون تختلف عن أعراض كورونا المعروفة

5 علامات خاصة بأوميكرون تختلف عن أعراض كورونا المعروفة

وجد العلماء أن هناك أعراض خاصة بالمتحور "أوميكرون"، تختلف في بعضها عن علامات الإصابة بجميع سلالات فيروس كورونا بما في ذلك "دلتا". 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T17:34+0000

2021-12-15T17:34+0000

2021-12-15T17:34+0000

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

أوميكرون

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وفي حين أن أعراض فيروس كورونا لا تزال تشمل السعال الأكثر شيوعا والحمى الشديدة وفقدان التذوق والشم، فإن لأوميكرون بعض العلامات الخاصة به، وفق ما أفاد به الطبيب العام الدكتور جاري بارتليت، ونقله موقع إكسبريس البريطاني.يحذر بارتليت من أن المصابين بأوميكرون أكثر عرضة للإصابة بشعور غريب في حلقهم، مضيفا: "التعب المستمر وآلام العضلات وحتى التعرق الليلي يمكن أن تكون كلها علامات على الإصابة بأوميكرون".وتابع: "قد تبدو أعراض أوميكرون في البداية أكثر اعتدالا مقارنةً بالعدوى من متغير دلتا".وأكد بارتليت أن أعراض أوميكرون قد تشمل الأعراض المعتادة لكورونا مثل انسداد الأنف والحمى والسعال المستمر (السعال لأكثر من نصف يوم) والصداع والحلق وفقدان حاسة التذوق والشم.إلا أنه تابع: "تشمل أعراض أوميكرون التي قد تكون أكثر تحديدا للأوميكرون حكة الحلق بدلا من التهاب الحلق، والسعال الجاف المستمر، والتعب الشديد والإرهاق، وآلام العضلات، والتعرق الليلي".وتشهد المملكة المتحدة، تفشيا سريعا للمتحور الجديد، حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من 5 آلاف إصابة منذ ظهوره الشهر الماضي.تم تسلسله مبدئيا في بوتسوانا، ثم جنوب أفريقيا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل ظهوره في جميع أنحاء العالم.ولا يزال من غير الواضح تماما ما إذا كان لقاحان من لقاحات كورونا كافيين للحماية من أشد أعراض أوميكرون.وأخيرا، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن شخصا توفي بسبب أوميكرون في المملكة المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/الصحة-العالمية-متحور-أوميكرون-ينتشر-أسرع-ويحد-من-فعالية-اللقاحات-لكنه-أقل-قوة-1053859254.html

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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, أوميكرون