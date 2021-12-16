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أمين عام الجامعة العربية يعرب عن قلقه من استمرار منشآت إسرائيل النووية خارج الرقابة الدولية
أمين عام الجامعة العربية يعرب عن قلقه من استمرار منشآت إسرائيل النووية خارج الرقابة الدولية
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، عن قلقه من استمرار منشآت إسرائيل النووية خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويؤكد... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T14:03+0000
2021-12-16T14:03+0000
العالم العربي
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كما أكد أبو الغيط على ضرورة معالجة عيوب الاتفاق النووي 2015 الذي مكّن طهران من التدخل في الشأن العربي وعزز من سياسات طهران المرفوضة عربيا.وجاء في بيان الجامعة، أن أبو الغيط أكد خلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن "من المهم أخذ انشغالات الدول العربية بعين الاعتبار في التعامل مع الملف النووي الإيراني سيما السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة".وذكّر البيان "بقرار المؤتمر العام للوكالة لعام 2009 بشأن "القدرات النووية الإسرائيلية" والذي دعا إلى انضمام إسرائيل كدولة غير نووية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة أنشطتها ومنشآتها النووية إلى ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".كما أشار البيان إلى "أبو أعرب عن قلقه من استمرار المنشآت النووية الإسرائيلية خارج رقابة الوكالة وما يمثله ذلك من تهديد للسلم والأمن في المنطقة وعلى المستوى الدولي".
https://arabic.sputniknews.com/20211212/أبو-الغيط-حصة-مصر-من-مياه-النيل-لن-تقل-مهما-حدث-1053846210.html
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العالم العربي

أمين عام الجامعة العربية يعرب عن قلقه من استمرار منشآت إسرائيل النووية خارج الرقابة الدولية

14:03 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / JOHN THYSالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، و الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، 4 فبراير/ شباط 2019
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، و الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، 4 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / JOHN THYS
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، عن قلقه من استمرار منشآت إسرائيل النووية خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويؤكد أنها تمثل تهديدا للمنطقة.
كما أكد أبو الغيط على ضرورة معالجة عيوب الاتفاق النووي 2015 الذي مكّن طهران من التدخل في الشأن العربي وعزز من سياسات طهران المرفوضة عربيا.
وجاء في بيان الجامعة، أن أبو الغيط أكد خلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن "من المهم أخذ انشغالات الدول العربية بعين الاعتبار في التعامل مع الملف النووي الإيراني سيما السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة".
وشدد البيان على "ضرورة معالجة عيوب اتفاق 2015 الذي تناول فقط الشق النووي وأتاح لإيران تعزيز سياستها المرفوضة عربيا في التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية".
وذكّر البيان "بقرار المؤتمر العام للوكالة لعام 2009 بشأن "القدرات النووية الإسرائيلية" والذي دعا إلى انضمام إسرائيل كدولة غير نووية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة أنشطتها ومنشآتها النووية إلى ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كما أشار البيان إلى "أبو أعرب عن قلقه من استمرار المنشآت النووية الإسرائيلية خارج رقابة الوكالة وما يمثله ذلك من تهديد للسلم والأمن في المنطقة وعلى المستوى الدولي".
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