https://arabic.sputniknews.com/20211216/ارتفاع-عدد-طلبات-إعانات-البطالة-في-الولايات-المتحدة-خلال-أسبوع-إلى-206-آلاف-1054240032.html

ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال أسبوع إلى 206 آلاف

ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال أسبوع إلى 206 آلاف

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في البلاد، للأسبوع المنتهي في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري،... 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T14:45+0000

2021-12-16T14:45+0000

2021-12-16T14:45+0000

العالم

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وتوقع محللون استطلعت آراءهم وكالة "ديلي فوركس"، ارتفاعًا إلى 200 ألف فقط، وتم تعديل رقم الأسبوع السابق من 184 ألفًا إلى 188 ألفًا.وانخفض متوسط عدد الطلبات الأولية خلال الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 16 ألفًا عن المستوى المعدل الأسبوع الماضي - إلى 203.75 ألف. وهذا أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1969. وتم تعديل الرقم السابق من 218.75 ألف إلى 219.75 ألف.وبذلك يكون إجمالي عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري، قد انخفض بمقدار 154 ألفًا مقارنة بالأسبوع السابق - إلى 1.845 مليون شخص. وتم تعديل رقم الأسبوع السابق من 1.992 مليون إلى 1.999 مليون.ويتم نشر طلبات البطالة الأولية أسبوعيًا من قبل وزارة العمل الأمريكية. ويعكس المؤشر عدد الأشخاص الذين تقدموا لأول مرة للحصول على المزايا خلال أسبوع إعداد التقارير .

https://arabic.sputniknews.com/20200723/-ارتفاع-عدد-طلبات-إعانة-البطالة-في-الولايات-المتحدة-خلال-أسبوع-1046086048.html

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العالم