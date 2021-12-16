ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال أسبوع إلى 206 آلاف

وتوقع محللون استطلعت آراءهم وكالة "ديلي فوركس"، ارتفاعًا إلى 200 ألف فقط، وتم تعديل رقم الأسبوع السابق من 184 ألفًا إلى 188 ألفًا.وانخفض متوسط عدد الطلبات الأولية خلال الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 16 ألفًا عن المستوى المعدل الأسبوع الماضي - إلى 203.75 ألف. وهذا أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1969. وتم تعديل الرقم السابق من 218.75 ألف إلى 219.75 ألف.وبذلك يكون إجمالي عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري، قد انخفض بمقدار 154 ألفًا مقارنة بالأسبوع السابق - إلى 1.845 مليون شخص. وتم تعديل رقم الأسبوع السابق من 1.992 مليون إلى 1.999 مليون.ويتم نشر طلبات البطالة الأولية أسبوعيًا من قبل وزارة العمل الأمريكية. ويعكس المؤشر عدد الأشخاص الذين تقدموا لأول مرة للحصول على المزايا خلال أسبوع إعداد التقارير .
أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في البلاد، للأسبوع المنتهي في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بمقدار 18 ألفًا مقارنة بالرقم المعدل للأسبوع السابق إلى 206 آلاف.
وتوقع محللون استطلعت آراءهم وكالة "ديلي فوركس"، ارتفاعًا إلى 200 ألف فقط، وتم تعديل رقم الأسبوع السابق من 184 ألفًا إلى 188 ألفًا.
وانخفض متوسط عدد الطلبات الأولية خلال الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 16 ألفًا عن المستوى المعدل الأسبوع الماضي - إلى 203.75 ألف. وهذا أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1969. وتم تعديل الرقم السابق من 218.75 ألف إلى 219.75 ألف.
وبذلك يكون إجمالي عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري، قد انخفض بمقدار 154 ألفًا مقارنة بالأسبوع السابق - إلى 1.845 مليون شخص. وتم تعديل رقم الأسبوع السابق من 1.992 مليون إلى 1.999 مليون.
ويتم نشر طلبات البطالة الأولية أسبوعيًا من قبل وزارة العمل الأمريكية. ويعكس المؤشر عدد الأشخاص الذين تقدموا لأول مرة للحصول على المزايا خلال أسبوع إعداد التقارير .