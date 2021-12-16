تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211216/البحرين-تعرب-عن-اهتمامها-بالاستثمار-في-إثيوبيا-في-تعدين-وتصنيع-الألمنيوم-والكوبالت-1054239344.html
البحرين تعرب عن اهتمامها بالاستثمار في إثيوبيا في تعدين وتصنيع الألمنيوم والكوبالت
البحرين تعرب عن اهتمامها بالاستثمار في إثيوبيا في تعدين وتصنيع الألمنيوم والكوبالت
أعربت مملكة البحرين، اليوم الخميس، عن اهتمامها بالاستثمار في إثيوبيا في تعدين وتصنيع خام الحديد ‏والكوبالت والألمنيوم.‏ 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T14:29+0000
2021-12-16T14:29+0000
العالم العربي
العالم
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103714/76/1037147662_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_b8e9d52c0e11663950d42d50753fdede.jpg
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين رئيس المكتب القنصلي الإثيوبي في البحرين، السفير جمال بكر، ووزير النفط والغاز البحريني، الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة بشأن، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.وتناول اللقاء القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بين البحرين وإثيوبيا.يشار إلى أن مملكة البحرين أعلنت، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن دعمها للإصلاح المستمر في إثيوبيا.وهنأ وزير المال والاقتصاد الوطني البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال لقائه القنصل العام لإثيوبيا في البحرين، جمال بكر، الحكومة الإثيوبية على "استكمالها الناجح لتأسيس حكومة ديمقراطية يوافق عليها شعب إثيوبيا"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وتابع ابن خليفة أن "الإصلاح الجاري في إثيوبيا هو سياسة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية القوية والإقليمية للبلاد، وأن الحكومة البحرينية ستقدم الدعم والتعاون اللازمين".واتفق وزير المال والاقتصاد البحرين والقنصل العام لإثيوبيا في البحرين، جمال بكر، خلال لقائهما في أكتوبر على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.وما زالت تعيش إثيوبيا معارك بين الجيش الإثيوبي، بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وجبهة تحرير تيغراي، رغم أن أحمد أعلن انتهاء المعارك بهزيمة الجبهة، مطالبًا كل المتحالفين معها بالاستسلام.وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي، التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات سبتمبر/ أيلول 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والأمر الذي رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/إثيوبيا-تقول-إنها-معرضة-لظروف-خطرة-لكنها-مستعدة-للمقاومة-ضد-الغزاة-والكوارث-1053937830.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103714/76/1037147662_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_5473312c328d0113af192ebf08918ff2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار إثيوبيا

البحرين تعرب عن اهتمامها بالاستثمار في إثيوبيا في تعدين وتصنيع الألمنيوم والكوبالت

14:29 GMT 16.12.2021
© flickr.com / Paolo Gambaالبحرين - المنامة
البحرين - المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
البحرين - المنامة
© flickr.com / Paolo Gamba
تابعنا عبر
أعربت مملكة البحرين، اليوم الخميس، عن اهتمامها بالاستثمار في إثيوبيا في تعدين وتصنيع خام الحديد ‏والكوبالت والألمنيوم.‏
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين رئيس المكتب القنصلي الإثيوبي في البحرين، السفير جمال بكر، ووزير النفط والغاز البحريني، الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة بشأن، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.
وتناول اللقاء القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بين البحرين وإثيوبيا.
يشار إلى أن مملكة البحرين أعلنت، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن دعمها للإصلاح المستمر في إثيوبيا.
وهنأ وزير المال والاقتصاد الوطني البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال لقائه القنصل العام لإثيوبيا في البحرين، جمال بكر، الحكومة الإثيوبية على "استكمالها الناجح لتأسيس حكومة ديمقراطية يوافق عليها شعب إثيوبيا"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وتابع ابن خليفة أن "الإصلاح الجاري في إثيوبيا هو سياسة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية القوية والإقليمية للبلاد، وأن الحكومة البحرينية ستقدم الدعم والتعاون اللازمين".
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
إثيوبيا تقول إنها معرضة لظروف خطرة لكنها مستعدة للمقاومة ضد الغزاة والكوارث
14 ديسمبر, 16:29 GMT
واتفق وزير المال والاقتصاد البحرين والقنصل العام لإثيوبيا في البحرين، جمال بكر، خلال لقائهما في أكتوبر على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.
وما زالت تعيش إثيوبيا معارك بين الجيش الإثيوبي، بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وجبهة تحرير تيغراي، رغم أن أحمد أعلن انتهاء المعارك بهزيمة الجبهة، مطالبًا كل المتحالفين معها بالاستسلام.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي، التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات سبتمبر/ أيلول 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والأمر الذي رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:31 GMTوكالات: واشنطن قدمت مسودتين غير رسميتين إلى طهران تتعلقان برفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني
14:29 GMTالبحرين تعرب عن اهتمامها بالاستثمار في إثيوبيا في تعدين وتصنيع الألمنيوم والكوبالت
14:22 GMTهيئة الأنواء الجوية العراقية: بعض المناطق تتعرض لسيول خلال الأيام المقبلة
14:17 GMTعناصر مسلحة تسيطر على مقرات الحكومة الليبية في طرابلس و"أنصار الله" تعلن قصف قاعدة سعودية
14:07 GMTظهور جزيرة "قمامة" في المحيط الهادئ أكبر من فرنسا بـ"سكان جدد"... صور وفيديو
14:03 GMTأمين عام الجامعة العربية يعرب عن قلقه من استمرار منشآت إسرائيل النووية خارج الرقابة الدولية
13:57 GMTبشكل مفاجئ... عامل حقائب يغفو في الهند ليستيقظ في الإمارات
13:50 GMTتعليق النشاط التجاري في ميناء كويتا الجاف وعلى المعابر الباكستانية مع إيران وأفغانستان
13:46 GMTما هو حجم القوة البحرية لإيران وسلطنة عمان؟
13:44 GMTإصابة 4 سياح روس في مدينة شرم الشيخ
13:42 GMTزاخاروفا: موسكو اقترحت على الناتو خطوات محددة لمنع تأجيج الوضع
13:42 GMTالعراق يوقع عقودا مع شركات صينية لإنشاء ألف مدرسة جديدة
13:39 GMTالإمارات تتسلم آخر طلبية من طائرات آيرباص إيه 380 سوبر جامبو
13:38 GMT"ماكدونالدز" تعلن تسوية دعوى قضائية مع مديرها السابق أعاد بموجبها 105 ملايين دولار
13:37 GMTالخارجية الإيرانية: الجزر الثلاث جزء ثابت من بلادنا
13:35 GMTتعليمات من "المركزي" التونسي لضمان استمرار السحب من الصراف الآلي
13:33 GMTأب لطفلين يجد بروشا من الذهب عيار 24 قيراطا بقيمة 100 ألف جنيه استرليني
13:24 GMTالحكومة المصرية توافق على منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئات
13:18 GMTإضراب لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان
13:18 GMTوفاة 9 أشخاص بسبب الاختناق بالغاز في الجزائر... فيديو