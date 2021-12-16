https://arabic.sputniknews.com/20211216/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-10-مسلحين-من-أنصار-الله-في-غارة-للتحالف-غرب-تعز-1054252489.html

الجيش اليمني يعلن مقتل 10 مسلحين من "أنصار الله" في غارة للتحالف غرب تعز

الجيش اليمني يعلن مقتل 10 مسلحين من "أنصار الله" في غارة للتحالف غرب تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، يوم الخميس، مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اثر قصف جوي للتحالف العربي بقيادة السعودية، في... 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T23:52+0000

2021-12-16T23:52+0000

2021-12-16T23:52+0000

اليمن

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103689/89/1036898934_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d5c4bdfbf710067d1bea0d802152c674.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، نقلاً عن الجيش اليمني، أن "مقاتلات التحالف العربي استهدفت آليةً عسكريةً للحوثيين في منطقة بيدح بجبهة مَقبنة [غرب تعز]، ما أدى مقتل 10 كانوا على متنها واحتراقها بالكامل".في المقابل، قالت جماعة الحوثيين، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن غارتين على منطقة البَرح في مديرية مَقبنة".وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "تنفيذ 4 عمليات في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، استهدفت 4 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 15 عنصراً إرهابياً [يقصد مسلحي جماعة الحوثيين]".ويأتي القصف الجوي غداة إعلان القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن، السيطرة على قرى الشطين والسويطي والقداري والنوبة وقرية الأقفية والجراري وحاضية ومعسكر المقصع بالكامل، وتطهير السلاسل الجبلية في منطقة شَمِير ومناطق البومية والجليفية والمعمل، وقرى النوبة والبومية والصقيع، والقيران والعدينة والظفيرية في مديرية مَقبنة غرب تعز.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/الجيش-اليمني-يستعيد-مواقع-من-أنصار-الله-إثر-معارك-في-مأرب-1053869368.html

اليمن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اليمن, أنصار الله