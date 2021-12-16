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https://arabic.sputniknews.com/20211216/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-10-مسلحين-من-أنصار-الله-في-غارة-للتحالف-غرب-تعز-1054252489.html
الجيش اليمني يعلن مقتل 10 مسلحين من "أنصار الله" في غارة للتحالف غرب تعز
الجيش اليمني يعلن مقتل 10 مسلحين من "أنصار الله" في غارة للتحالف غرب تعز
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، يوم الخميس، مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اثر قصف جوي للتحالف العربي بقيادة السعودية، في... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T23:52+0000
2021-12-16T23:52+0000
اليمن
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، نقلاً عن الجيش اليمني، أن "مقاتلات التحالف العربي استهدفت آليةً عسكريةً للحوثيين في منطقة بيدح بجبهة مَقبنة [غرب تعز]، ما أدى مقتل 10 كانوا على متنها واحتراقها بالكامل".في المقابل، قالت جماعة الحوثيين، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن غارتين على منطقة البَرح في مديرية مَقبنة".وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "تنفيذ 4 عمليات في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، استهدفت 4 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 15 عنصراً إرهابياً [يقصد مسلحي جماعة الحوثيين]".ويأتي القصف الجوي غداة إعلان القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن، السيطرة على قرى الشطين والسويطي والقداري والنوبة وقرية الأقفية والجراري وحاضية ومعسكر المقصع بالكامل، وتطهير السلاسل الجبلية في منطقة شَمِير ومناطق البومية والجليفية والمعمل، وقرى النوبة والبومية والصقيع، والقيران والعدينة والظفيرية في مديرية مَقبنة غرب تعز.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/الجيش-اليمني-يستعيد-مواقع-من-أنصار-الله-إثر-معارك-في-مأرب-1053869368.html
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اليمن, أنصار الله

الجيش اليمني يعلن مقتل 10 مسلحين من "أنصار الله" في غارة للتحالف غرب تعز

23:52 GMT 16.12.2021
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية "تورنادو" (Panavia Tornado) السعودية،
الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية تورنادو (Panavia Tornado) السعودية، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، يوم الخميس، مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اثر قصف جوي للتحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، نقلاً عن الجيش اليمني، أن "مقاتلات التحالف العربي استهدفت آليةً عسكريةً للحوثيين في منطقة بيدح بجبهة مَقبنة [غرب تعز]، ما أدى مقتل 10 كانوا على متنها واحتراقها بالكامل".
في المقابل، قالت جماعة الحوثيين، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن غارتين على منطقة البَرح في مديرية مَقبنة".
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وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "تنفيذ 4 عمليات في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، استهدفت 4 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 15 عنصراً إرهابياً [يقصد مسلحي جماعة الحوثيين]".
ويأتي القصف الجوي غداة إعلان القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن، السيطرة على قرى الشطين والسويطي والقداري والنوبة وقرية الأقفية والجراري وحاضية ومعسكر المقصع بالكامل، وتطهير السلاسل الجبلية في منطقة شَمِير ومناطق البومية والجليفية والمعمل، وقرى النوبة والبومية والصقيع، والقيران والعدينة والظفيرية في مديرية مَقبنة غرب تعز.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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