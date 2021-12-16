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الحكومة المصرية توافق على منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئات
الحكومة المصرية توافق على منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئات
وافقت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، على منح جرعة ثالثة، تعزيزية، من لقاح كورونا. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T13:24+0000
2021-12-16T13:24+0000
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وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريرا حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا محلياً وعالمياً.وأشارت صحيفة "أخبار اليوم"، المصرية، إنه بناء على عرض الوزير، "تمت الموافقة على منح جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية".وأكد الوزير أنه "سيتم إرسال رسائل لهذه الفئة المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة، لتحديد توقيت ومكان تلقي اللقاح".وشدد الوزير على "توافر الجرعات اللازمة من مختلف أنواع اللقاحات، وأنه سيتم توفير 23 مليون جرعة تعزيزية حتى 30 يونيو 2022".وقال الوزير إنه بشكل عام "تم حتى الآن منح نحو 52 مليون جرعة، سواء أولى أو ثانية، على مستوى الجمهورية، بمعدل 551 ألف جرعة يومياً".وأضاف الوزير أنه "تتوافر 64.5 مليون جرعة جاهزة للتطعيم".وأشار الوزير إلى أنه حتى الآن تم تلقيح نحو 540 ألف شخص، سواء بالجرعة الأولى أو الثانية، من الفئات العمرية الأقل من 18 عاماً، لافتا إلى أن "الكمية المتوافرة حالياً من اللقاحات تكفي لتطعيم 100% تقريباً من المستهدفين بداية من سن 12 عاماً فأكثر".
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أخبار مصر الآن, فيروس كورونا

الحكومة المصرية توافق على منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئات

13:24 GMT 16.12.2021
© Sputnik . Mohamed Elkholyمركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر
مركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Mohamed Elkholy
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وافقت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، على منح جرعة ثالثة، تعزيزية، من لقاح كورونا.
وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريرا حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا محلياً وعالمياً.
وأشارت صحيفة "أخبار اليوم"، المصرية، إنه بناء على عرض الوزير، "تمت الموافقة على منح جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية".
وأكد الوزير أنه "سيتم إرسال رسائل لهذه الفئة المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة، لتحديد توقيت ومكان تلقي اللقاح".
وشدد الوزير على "توافر الجرعات اللازمة من مختلف أنواع اللقاحات، وأنه سيتم توفير 23 مليون جرعة تعزيزية حتى 30 يونيو 2022".
وقال الوزير إنه بشكل عام "تم حتى الآن منح نحو 52 مليون جرعة، سواء أولى أو ثانية، على مستوى الجمهورية، بمعدل 551 ألف جرعة يومياً".
وأضاف الوزير أنه "تتوافر 64.5 مليون جرعة جاهزة للتطعيم".
وأشار الوزير إلى أنه حتى الآن تم تلقيح نحو 540 ألف شخص، سواء بالجرعة الأولى أو الثانية، من الفئات العمرية الأقل من 18 عاماً، لافتا إلى أن "الكمية المتوافرة حالياً من اللقاحات تكفي لتطعيم 100% تقريباً من المستهدفين بداية من سن 12 عاماً فأكثر".
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