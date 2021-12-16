https://arabic.sputniknews.com/20211216/السجن-10-سنوات-لرجل-صيني-باع-أطفاله-الخمسة-بـ28-ألف-دولار-1054243541.html

السجن 10 سنوات لرجل صيني باع أطفاله الخمسة بـ28 ألف دولار

السجن 10 سنوات لرجل صيني باع أطفاله الخمسة بـ28 ألف دولار

قضت محكمة صينية بسجن رجل صيني 10 سنوات لبيعه أطفاله الخمسة من أجل الربح المادي.‏ 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T16:06+0000

2021-12-16T16:06+0000

2021-12-16T16:06+0000

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وباع الرجل، الذي يُدعى يانغ، 5 من أطفاله مقابل ما مجموعه 180 ألف يوان صيني (نحو 28275 دولار أمريكي)، وفقا لوثيقة صادرة عن محكمة مقاطعة يو، وهي بلدة في مقاطعة خبي شمال غربي الصين.وقالت المحكمة في وثيقتها المنشورة على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي إن تحقيقاتها خلصت إلى أن الرجل وزوجته، يوان، أنجبا أطفالا بهدف صريح، وهو بيعهم لمن يرغب في شرائهم.وأشارت المحكمة إلى أن الرجل باع جميع الأطفال الخمسة - ولدين وثلاث بنات - بين عامي 2012 و2020، بمبالغ تتراوح بين 3141 دولار إلى 12566 دولار.ومن بين الأطفال الخمسة، تم بيع أربعة - ثلاث بنات وابن - إلى وسيط حددته المحكمة باسم لي وزوجة ابنه، والذي تلقى 565 دولارا لتسهيل المعاملات.كما ذكرت المحكمة الصينية أن لي وزوجة ابنه قاما ببيع أحد أبناء يانغ لامرأة فور أن أنجبته زوجة الأخير.وقضت المحكمة على الوسيط، لي، بالسجن 7 سنوات، بينما حُكم على زوجة ابنه، بالسجن لمدة 21 شهرا لظهورها كأم لطفلين لمقابلة مشترين محتملين.وقالت المحكمة في نص قرارها:وأضافت المحكمة أن "بيع الأطفال من قبل أولياء أمورهم لا ينتهك حقوق القاصرين فحسب، بل إنه يدعم أيضا وجود وتوسيع التجارة غير المشروعة".وفي حين أن الاتجار بالأطفال كان جريمة متفشية في البلاد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، خاصة بعد أن تبنت الصين سياسة الطفل الواحد، إلا أن حالات اختطاف الأطفال والاتجار بالبشر لا تزال تحدث، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.

https://arabic.sputniknews.com/20150205/1013321667.html

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