انطلاق مناورات بحرية "إيرانية - عمانية" قبالة مضيق هرمز

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فهذه الدورة التاسعة للمناورات المشتركة بين القوة البحرية للبلدين، وجاءت في إطار الاتفاق الحاصل خلال اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية الإيرانية العمانية، للقيام بنشاطات إنقاذ وإغاثة مشتركة في منطقة بحر عمان ومضيق هرمز.وأشارت إلى أن مراسم افتتاح مناورة الإنقاذ والإغاثة البحرية التاسعة، انطلقت بحضور الرئيسين الإيراني والعماني للجنة الصداقة العسكرية المشتركة وأعضائها؛ "تعبيرا عن رغبة البلدين في تعزيز التعاون البحري وإجراء تدريبات مختلفة وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى أداء الكوادر المنتسبة".
انطلقت، صباح اليوم الخميس، المناورات المشتركة بين القوات البحرية الإيرانية ونظيرتها العمانية في المياه الإقليمية الإيرانية قبالة مضيق هرمز وبحر عمان.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فهذه الدورة التاسعة للمناورات المشتركة بين القوة البحرية للبلدين، وجاءت في إطار الاتفاق الحاصل خلال اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية الإيرانية العمانية، للقيام بنشاطات إنقاذ وإغاثة مشتركة في منطقة بحر عمان ومضيق هرمز.
ولفتت الوكالة إلى أنه تشارك في هذه المناورات "قطع تابعة لسلاح البحر الإيراني وقوات خفر السواحل ومنظمة الموانئ والملاحية البحرية إلى جانب مجموعة من القطع البحرية العمانية؛ وبإسناد مروحي من قبل البلدين".
وأشارت إلى أن مراسم افتتاح مناورة الإنقاذ والإغاثة البحرية التاسعة، انطلقت بحضور الرئيسين الإيراني والعماني للجنة الصداقة العسكرية المشتركة وأعضائها؛ "تعبيرا عن رغبة البلدين في تعزيز التعاون البحري وإجراء تدريبات مختلفة وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى أداء الكوادر المنتسبة".