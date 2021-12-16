https://arabic.sputniknews.com/20211216/زاخاروفا-موسكو-اقترحت-على-الناتو-خطوات-محددة-لمنع-تأجيج-الوضع-1054226524.html

زاخاروفا: موسكو اقترحت على الناتو خطوات محددة لمنع تأجيج الوضع

زاخاروفا: موسكو اقترحت على الناتو خطوات محددة لمنع تأجيج الوضع

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو في مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية، طرحت أفكارًا محددة على الناتو... 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T13:42+0000

2021-12-16T13:42+0000

2021-12-16T13:42+0000

أخبار روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في حديث للقناة التلفزيونية الأولى الروسية: "نحن نتفهم تمامًا التوتر الذي تثيره الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في العالم. ولكن انظروا إلى رد روسيا! الرد الروسي، أولاً: بضبط النفس المطلق، ولكن من خلال إظهار القدرة على منع المزيد من التأجيج والاستجابة؛ ثانياً: مقترحات بناءة لمفاوضات الاستقرار والأمن".إلى ذلك، أكدت زاخاروفا أن الوضع في أوكرانيا مقلق، ودول الناتو تزيد من إمدادها بالأسلحة من أجل "صب الزيت على النار".وكانت الخارجية الروسية، أعلنت أن موسكو تصر على إعداد ضمانات أمنية في فترة زمنية محددة، وستقدم مقترحا شاملاً بشأن الضمانات الأمنية القانونية استعداداً لجولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. ووفقًا لوزارة الخارجية، إذا لم يستجب الناتو والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.وتريد موسكو الحصول على ضمانات، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي؛ لكن القوى الغربية تقول إن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي تنفيه روسيا، وتؤكد أن تحركات قواتها على أراضيها حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.

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أخبار روسيا