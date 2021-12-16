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https://arabic.sputniknews.com/20211216/قوات-الصواريخ-الاستراتيجية-الروسية-تعتزم-إطلاق-أكثر-من-10-صواريخ-في-2022-1054251970.html
قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تعتزم إطلاق أكثر من 10 صواريخ في 2022
قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تعتزم إطلاق أكثر من 10 صواريخ في 2022
أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق سيرغي كاراكاييف، اليوم الجمعة، أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تخطط لإطلاق أكثر من 10 صواريخ عابرة... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T22:44+0000
2021-12-16T22:44+0000
روسيا
قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال كاراكاييف في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال القوات المسلحة الروسية:"في العام المقبل، نخطط لإجراء أكثر من 10 عمليات إطلاق للصواريخ البالستية العابرة للقارات". ولفت كاراكاييف إلى أن "الجزء الرئيسي منها ستكون عمليات إطلاق تجريبية"، مضيفا: وأوضح أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، أجرت قوات الصواريخ الاستراتيجية أكثر من 25 عملية إطلاق.
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روسيا, قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية

قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تعتزم إطلاق أكثر من 10 صواريخ في 2022

22:44 GMT 16.12.2021
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق طراد الصواريخ "فارياغ" صاروخ "إس-300" تابعة لمنظومة الدفتع الجوي "فورت" أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Aleksei Kudenko
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أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق سيرغي كاراكاييف، اليوم الجمعة، أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تخطط لإطلاق أكثر من 10 صواريخ عابرة للقارات في عام 2022 .
موسكو - سبوتنيك. وقال كاراكاييف في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال القوات المسلحة الروسية:"في العام المقبل، نخطط لإجراء أكثر من 10 عمليات إطلاق للصواريخ البالستية العابرة للقارات".
ولفت كاراكاييف إلى أن "الجزء الرئيسي منها ستكون عمليات إطلاق تجريبية"، مضيفا:

إذا قيمنا إحصاء عمليات الإطلاق التي جرت على مدار السنوات الخمس الماضية، فأعتقد أنكم تتفهمون مدى صعوبة وتحديات وعود العام المقبل.

الفريق سيرغي كاراكاييف
قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية
وأوضح أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، أجرت قوات الصواريخ الاستراتيجية أكثر من 25 عملية إطلاق.
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