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https://arabic.sputniknews.com/20211216/قوات-الصواريخ-الاستراتيجية-الروسية-تعتزم-إطلاق-أكثر-من-10-صواريخ-في-2022-1054251970.html
قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تعتزم إطلاق أكثر من 10 صواريخ في 2022
قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تعتزم إطلاق أكثر من 10 صواريخ في 2022
أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق سيرغي كاراكاييف، اليوم الجمعة، أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تخطط لإطلاق أكثر من 10 صواريخ عابرة... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T22:44+0000
2021-12-16T22:44+0000
2021-12-16T22:44+0000
روسيا
قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال كاراكاييف في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال القوات المسلحة الروسية:"في العام المقبل، نخطط لإجراء أكثر من 10 عمليات إطلاق للصواريخ البالستية العابرة للقارات". ولفت كاراكاييف إلى أن "الجزء الرئيسي منها ستكون عمليات إطلاق تجريبية"، مضيفا: وأوضح أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، أجرت قوات الصواريخ الاستراتيجية أكثر من 25 عملية إطلاق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية
قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تعتزم إطلاق أكثر من 10 صواريخ في 2022
أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق سيرغي كاراكاييف، اليوم الجمعة، أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تخطط لإطلاق أكثر من 10 صواريخ عابرة للقارات في عام 2022 .
موسكو -
سبوتنيك
. وقال كاراكاييف في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال القوات المسلحة الروسية:"في العام المقبل، نخطط لإجراء أكثر من 10 عمليات إطلاق للصواريخ البالستية العابرة للقارات".
ولفت كاراكاييف إلى أن "الجزء الرئيسي منها ستكون عمليات إطلاق تجريبية"، مضيفا:
إذا قيمنا إحصاء عمليات الإطلاق التي جرت على مدار السنوات الخمس الماضية، فأعتقد أنكم تتفهمون مدى صعوبة وتحديات وعود العام المقبل.
الفريق سيرغي كاراكاييف
قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية
وأوضح أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، أجرت
قوات الصواريخ الاستراتيجية
أكثر من 25 عملية إطلاق.