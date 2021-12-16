https://arabic.sputniknews.com/20211216/كيرا-نايتلي-تروي-حادثة-الفستان-الذي-انقسم-إلى-نصفين-1054184061.html

كيرا نايتلي تروي حادثة الفستان الذي انقسم إلى نصفين

كيرا نايتلي تروي حادثة الفستان الذي انقسم إلى نصفين

نسمع كثيرا عن طرائف وحوادث غريبة تتعلق بملابس بعض المشاهير أثناء حضورهم مهرجانات عالمية. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T12:44+0000

2021-12-16T12:44+0000

2021-12-16T12:44+0000

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أحد هؤلاء، الممثلة البريطانية الشهيرة كيرا نايتلي التي تروي قصتها مع فستانها من نوع ‘هيرفي ليجر’ الذي "انفصل من الأسفل إلى الأعلى"، أثناء استعداداها لحضور حفل جوائز الأفلام المستقلة البريطانية.ومثل العديد من نجوم الصف الأول، أخبرت نايتلي في حديثها لـ "مجلة بيبول" عن قصتها الطريفة التي حدثت منذ سنوات حين كانت على وشك الخروج من باب منزلها "كنت أرتدي فستان ‘هيرفي ليجر’ذات الضمادات"، لتكمل أن الفستان "انفصل من الأسفل إلى الأعلى - كان جسدي خارج الفستان بالكامل، أعتقد أن الفستان كان صغيرًا جدًا".وتقول الممثلة البالغة من العمر 36 عاماً، "، أنه من حسن حظها أنها كانت تملك فستانا آخر أيضا من ‘هيرفي ليجر’، " كان ذلك في وقت كان يلاحقني فيه العديد من المصورين ولحسن الحظ كنت في شقتي ولم أكن خارج الباب الأمامي، لذلك لم يحصل أحد على صورة لي في ذلك الوقت".وأضافت "الحمد لله لم يحدث ذلك على السجادة الحمراء لأنه كان من الممكن أن يحدث في أي وقت في ذلك المساء وكنت محظوظة للغاية".وعن تبدل نظرتها للحياة والأشياء الثمينة أثناء الجائحة، كانت نايتلي قد شاركت في لقاء سابق مع مجلة هاربر بازار البريطانية، لمحة عما كانت عليه الحياة وسط جائحة الوباء في منزلها مع ابنتيها إيدي (6) سنوات ودليلة (2) وزوجها، حيث أوضحت: "لدينا ترامبولين في حديقتنا، وقررنا أنه لا يُسمح لنا إلا بارتداء الفساتين"، مضيفة "أضع أحمر شفاه أحمر كل يوم وكل قطعة من شانيل لدي في خزانتي، وابنتي إيدي كانت ترتدي شرائط شانيل مضفرة في شعرها وأجنحة خرافية".وأشارت نايتلي، الوجه الإعلامي لعطر"كوكو مادموزيل" من شانيل، أن جائحة كورونا جعلتها تفكر مليا "ما الهدف من هذه الأشياء الجميلة التي تشغل خزانة الملابس، عندما يكون الأمر مرعبًا للغاية ومخيفًا في الخارج؟"، وأن الأمر الوحيد الذي بدا في غاية الأهمية هو سعادتها وأطفالها.

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