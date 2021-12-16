https://arabic.sputniknews.com/20211216/ما-الذي-يحدث-في-العاصمة-طرابلس-وما-تأثيره-على-ملف-الانتخابات؟-1054247214.html

ما الذي يحدث في العاصمة طرابلس... وما تأثيره على ملف الانتخابات؟

ما الذي يحدث في العاصمة طرابلس... وما تأثيره على ملف الانتخابات؟

حالة من التوتر والترقب وحبس الأنفاس يعيشها الشارع الليبي، في ظل احتمالية اندلاع اشتباكات بين أطراف عدة في أي لحظة. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T18:21+0000

2021-12-16T18:21+0000

2021-12-16T18:21+0000

العالم العربي

ليبيا

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في العاصمة طرابلس، تسيطر حالة من الغموض على المشهد بعد سيطرة قوات متحالفة على مقار الرئاسة والحكومة، وانسحاب قوات الحرس الرئاسي منها.القوات التابعة لصلاح بادي قائد لواء الصمود وأخرى من مدينة مصراتة سيطرت بالأمس على مقرات الحكومة، وهي الخطوة التي تتباين بشأنها التقديرات، حيث أشارت مصادر لـ"سبوتنيك"، أنها رسالة للتأكيد على أنها ضمن التسويات التي تجري، وأنه لا يمكن استبعادها.في حين أشار خبراء إلى أن هذه التحركات تهدف لعرقلة الانتخابات، وأنها ترتبط بسيناريو إرجاء الانتخابات.في الإطار، استبعد سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حدوث أي اشتباكات بين الكتائب في العاصمة الليبية.إقالة عبد الباسط مروانوقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنوهدد قائد "لواء الصمود" في ليبيا، صلاح بادي، في مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، بغلق كل مؤسسات الدولة في طرابلس متهما إياها بالعمل لصالح الخارج وليس الداخل.انهيار الانتخاباتمن ناحيته، قال طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في ليبيا، إن المشهد في الغرب الليبي يؤكد عدم إجراء أي انتخابات.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المجموعات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي في ليبيا وراء المشهد الراهن الذي يوشك فيه انهيار ملف الانتخابات بشكل كامل.من يتحمل المسؤوليةمن ناحيته، قال حسين مفتاح المحلل السياسي الليبي، إن المجلس الرئاسي المسؤول الأول عن الأحداث التي شهدتها العاصمة مساء الأربعاء، خاصة بعد قراره بإقالة عبد الباسط مروان آمر المنطقة العسكرية في طرابلس.وأضاف في حديثه لـ:"سبوتنيك"، أن الخطوة التي أقدم عليها المجلس الرئاسي تسببت في عودة الاصطفافات الحادة في العاصمة.وأوضح أن مئات الآلاف بالأمس كانوا تحت رحمة بنادق ومدافع القوات المهاجمة، حال حدوث أي اشتباكات.عرقلة الانتخاباتوشدد على أن التحركات الأخيرة تأتي في إطار عرقلة الانتخابات بشكل كامل، وأنها تخدم مشروع الإسلام السياسي في ليبيا.ونوه إلى ضرورة أن تنظر البعثة الأممية في الأمر بشكل جاد، خاصة أن مستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز تجتمع مع اللجنة العسكرية لمناقشة توحيد المؤسسة.ويرى أن بعض الأطراف تحرك المشهد من الأعلى لعرقلة الانتخابات، وفرض سيناريوهات مغايرة لضرب خارطة الطريق من الداخل الليبي.ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.

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