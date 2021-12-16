مجلس السيادة السوداني يعلن تعليق مسار شرق السودان

وحسب وكالة الأنباء السودانية، قال حمديتي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه "بعد المشاورات في الأيام الماضية مع كل الأطراف.. نؤكد على تعليق المسار لحين توافق مكونات أهل شرق السودان".وتابع حمديتي: "مصرون على حل مشكلة شرق السودان وطوي صفحتها خلال الأيام القادمة تماما".وأكد أن "كل الأطراف تسعى لحل مشكلة شرق السودان وسنجتمع على طاولة واحدة".وأضاف أنه تم تكوين لجنة عليا من أهل السودان لجبر الضرر. وأشار إلى أن عمل اللجنة سينطلق قريبا لاحتواء أزمة الشرق، لأن شرق السودان يهم جميع السودانيين والدول المجاورة لأهمية موقعه.يذكر أن المشاركين في مؤتمر "السلام والعدالة" والذي عقد في أيلول/سبتمبر 2020 في بلدة سنكات شرقي السودان، طالبوا بحق تقرير المصير لشرق السودان باعتباره حق إنساني أصيل، وبإقليم موحد لولايات شرق السودان الثلاث [البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف]، وفق الحدود الجغرافية التاريخية وتكوين هيئة تنسيقية عليا مشتركة بين كافة مكونات شرق السودان، علاوة على التمسك بحكم أبناء الإقليم لإقليمهم والمشاركة في السلطة على جميع مستوياتها، ورفض التدخلات الخارجية ومحاولة التغول على السيادة الوطنية.
وأكد أن "كل الأطراف تسعى لحل مشكلة شرق السودان وسنجتمع على طاولة واحدة".
وأضاف أنه تم تكوين لجنة عليا من أهل السودان لجبر الضرر.
وأشار إلى أن عمل اللجنة سينطلق قريبا لاحتواء أزمة الشرق، لأن شرق السودان يهم جميع السودانيين والدول المجاورة لأهمية موقعه.
يذكر أن المشاركين في مؤتمر "السلام والعدالة" والذي عقد في أيلول/سبتمبر 2020 في بلدة سنكات شرقي السودان، طالبوا بحق تقرير المصير لشرق السودان باعتباره حق إنساني أصيل، وبإقليم موحد لولايات شرق السودان الثلاث [البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف]، وفق الحدود الجغرافية التاريخية وتكوين هيئة تنسيقية عليا مشتركة بين كافة مكونات شرق السودان، علاوة على التمسك بحكم أبناء الإقليم لإقليمهم والمشاركة في السلطة على جميع مستوياتها، ورفض التدخلات الخارجية ومحاولة التغول على السيادة الوطنية.