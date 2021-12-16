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https://arabic.sputniknews.com/20211216/مصمم-أزياء-إسرائيلي-يثير-جدلا-واسعا-بعد-تصميمه-فستانا-فيه-إهانة-لليابانصور-1054068485.html
مصمم أزياء إسرائيلي يثير جدلا واسعا بعد تصميمه فستانا فيه "إهانة لليابان"...صور
مصمم أزياء إسرائيلي يثير جدلا واسعا بعد تصميمه فستانا فيه "إهانة لليابان"...صور
انتشر بوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ممثلة اليابان في مسابقة ملكة جمال الكون، يوري واتانابي، بزي الموتى في الثقافة اليابانية، مما أثار استياء كبيرا... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T07:38+0000
2021-12-16T07:38+0000
مجتمع
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وكان اعتراض المغردين على عدة نقاط، أولها استخدام رمز الأقحوان الخاص بالعائلة الإمبراطورية، وثانيا استخدام الوشم غير المرغوب فيه في الثقافة اليابانية، كما أنه تم ارتداء الزي بوضع الجهة اليمنى من مقدمة الفستان فوق الجهة اليسرى وذلك ما يستخدمهه اليابانييون فقط في كفن المتوفى.أقيمت مسابقة ملكة جمال الكون، في إسرائيل لأول مرة هذا العام، ومثلت روسيا في المسابقة وصيفة ملكة جمال روسيا 2019 رالينا أرابوفا، وأقيمت الجولة النهائية في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وكانت الفائزة ممثلة الهند هارناز ساندو.تم تكليف المصمم الإسرائيلي أفياد أريك هيرمان بتصميم فستان ممثل اليابان هذا العام، وأوضح هيرمان عن تصميمه:وأشاد بعض المغردين بشجاعة المصمم، لكن معظمهم حثوا على إعادة النظر في زي ممثلة اليابان في المسابقة.وكتب أحد المغردين: "الشخص الذي صمم الفستان في رأيي ليس على دراية باليابان، إن معرفة ثقافة بلد آخر واحترام الآخرين هو أساس كل شيء، إنه "إهانة لليابان"".وكتب مغرد آخر: "أود أن يتراجع المصمم عن فكرته. يتم ارتداء الثوب كما يستخدم في أثواب المتوفى. رمز الأقحوان هو رمز للعائلة الإمبراطورية ولا يستخدم من أجل لا شيء. في رأيي، قد يعتبر بعض الناس هذه الصورة غير محترمة بالنسبة لليابانيين".
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مجتمع

مصمم أزياء إسرائيلي يثير جدلا واسعا بعد تصميمه فستانا فيه "إهانة لليابان"...صور

07:38 GMT 16.12.2021
© REUTERS / Joshua Robertsالصينية جينغ كونغ خلال مسابقة "ملكة جمال العالم 2016"، ميرلاند، الولايات المتحدة 18 ديسمبر/ كانون الأول 2016
الصينية جينغ كونغ خلال مسابقة ملكة جمال العالم 2016، ميرلاند، الولايات المتحدة 18 ديسمبر/ كانون الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Joshua Roberts
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انتشر بوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ممثلة اليابان في مسابقة ملكة جمال الكون، يوري واتانابي، بزي الموتى في الثقافة اليابانية، مما أثار استياء كبيرا لدى المغردين معتبرين أنها "إهانة لليابان."
وكان اعتراض المغردين على عدة نقاط، أولها استخدام رمز الأقحوان الخاص بالعائلة الإمبراطورية، وثانيا استخدام الوشم غير المرغوب فيه في الثقافة اليابانية، كما أنه تم ارتداء الزي بوضع الجهة اليمنى من مقدمة الفستان فوق الجهة اليسرى وذلك ما يستخدمهه اليابانييون فقط في كفن المتوفى.
أقيمت مسابقة ملكة جمال الكون، في إسرائيل لأول مرة هذا العام، ومثلت روسيا في المسابقة وصيفة ملكة جمال روسيا 2019 رالينا أرابوفا، وأقيمت الجولة النهائية في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وكانت الفائزة ممثلة الهند هارناز ساندو.
تم تكليف المصمم الإسرائيلي أفياد أريك هيرمان بتصميم فستان ممثل اليابان هذا العام، وأوضح هيرمان عن تصميمه:
"بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وإسرائيل، تشرفت بتصميم زي وطني لممثل اليابان في ملكة جمال الكون. تم تصميم هذا الزي لتكريم ثقافة الموضة المذهلة في منطقة هاراجوكو اليابانية، وكذلك لتكريم الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية، الذي كرم الثقافة اليابانية من خلال ارتداء "الكيمونو" على المسرح العالمي".
أفياد أريك هيرمان
مصمم أزياء إسرائيلي
وأشاد بعض المغردين بشجاعة المصمم، لكن معظمهم حثوا على إعادة النظر في زي ممثلة اليابان في المسابقة.
وكتب أحد المغردين: "الشخص الذي صمم الفستان في رأيي ليس على دراية باليابان، إن معرفة ثقافة بلد آخر واحترام الآخرين هو أساس كل شيء، إنه "إهانة لليابان"".
وكتب مغرد آخر: "أود أن يتراجع المصمم عن فكرته. يتم ارتداء الثوب كما يستخدم في أثواب المتوفى. رمز الأقحوان هو رمز للعائلة الإمبراطورية ولا يستخدم من أجل لا شيء. في رأيي، قد يعتبر بعض الناس هذه الصورة غير محترمة بالنسبة لليابانيين".
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