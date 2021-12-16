وزير سوداني: قطر تقدم لنا العون بلا من أو أذى

جاء ذلك خلال احتفال أقامته سفارة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم، بمناسبة اليوم الوطني لقطر الذي يوافق يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة".وأضاف الوزير أبو نمو أن السودان يتمتع بعلاقات قوية مع دولة قطر أساسها الاحترام والثقة المتبادلة، متقدما بالتهنئة إنابة عن الحكومة السودانية لدولة قطر بمناسبة اليوم الوطني.جاء احتفال سفارة دولة قطر في الخرطوم إحياء لذكرى مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني بمشاركة واسعة لشخصيات رسمية وسياسية واقتصادية وإعلامية سودانية وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السودان.يذكر أن الاحتفال بالعيد الوطني لقطر جاء تحت شعار "مرابع الأجداد أمانة"، كما شهدت احتفالية السفارة في الخرطوم عُروضاً من الألعاب النارية والجوائز بجانب فقرات أخرى متنوعة تحت إشراف سفير دولة قطر بالسودان الذي استقبل تهاني الضيوف وأمنياتهم الطيبة لدولة قطر قيادةً و شعباً.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.
صرح وزير المعادن السوداني، محمد بشير أبو نمّو، بأن قطر "تقدم العون بلا منٍ أو أذى ومازالت أياديها البيضاء تقدم الكثير للسودان".
جاء ذلك خلال احتفال أقامته سفارة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم، بمناسبة اليوم الوطني لقطر الذي يوافق يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة".
وأضاف الوزير أبو نمو أن السودان يتمتع بعلاقات قوية مع دولة قطر أساسها الاحترام والثقة المتبادلة، متقدما بالتهنئة إنابة عن الحكومة السودانية لدولة قطر بمناسبة اليوم الوطني.
جاء احتفال سفارة دولة قطر في الخرطوم إحياء لذكرى مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني بمشاركة واسعة لشخصيات رسمية وسياسية واقتصادية وإعلامية سودانية وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السودان.
من جانبه، صرح السفير عبد الرحمن بن علي الكُبيسي، سفير دولة قطر في السودان، خلال كلمته في الحفل، بأن العلاقات القطرية السودانية كانت ولازالت متينةً وممتدةً في كافة المجالات الأمر الذي يؤسس لمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا دعم بلاده الكامل للسودان في هذه المرحلة المهمة من تاريخه.
يذكر أن الاحتفال بالعيد الوطني لقطر جاء تحت شعار "مرابع الأجداد أمانة"، كما شهدت احتفالية السفارة في الخرطوم عُروضاً من الألعاب النارية والجوائز بجانب فقرات أخرى متنوعة تحت إشراف سفير دولة قطر بالسودان الذي استقبل تهاني الضيوف وأمنياتهم الطيبة لدولة قطر قيادةً و شعباً.