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140 مليون صيني يستفيدون من مشروع مائي ضخم خلال 7 سنوات
140 مليون صيني يستفيدون من مشروع مائي ضخم خلال 7 سنوات
يعد مشروع تحويل المياه من جنوب الصين إلى شمالها من المشروعات المائية الضخمة الذي تم افتتاحه قبل 7 سنوات واستفاد منه 140 مليون شخص حتى الآن. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T12:30+0000
2021-12-16T12:30+0000
مجتمع
الصين
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نشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع تقرير عن المشروع الضخم الذي يمر في شرق ووسط الصين.ولفتت الصحيفة إلى أن المشروع نقل نحو 50 مليار متر مكعب من المياه، مشيرة إلى أن المياه المنقولة من خلال هذا المشروع تعادل معدل السريان السنوي للنهر الأصفر.وأوضحت الصحيفة أن عملية نقل المياه عبر هذا المشروع أسهمت في توفير مصادر المياه شمالي الصين، التي تعاني من نقص الموارد المائية.ويقول مسؤولون صينيون إن هذا المشروع أسهم في إحداث تكامل بين حوض نهر اليانغتسي ذي المياه الوفيرة وحوض هوانغ هوايهاي، الذي يواجه شحا في المياه وهو ما أسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية في الصين.
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مجتمع, الصين

140 مليون صيني يستفيدون من مشروع مائي ضخم خلال 7 سنوات

12:30 GMT 16.12.2021
© AP Photo / Xiao Yijiu/Xinhuaسد الممرات الثلاثة، أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على نهر اليانغتسي في الصين. 19 يوليو 2020
سد الممرات الثلاثة، أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على نهر اليانغتسي في الصين. 19 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AP Photo / Xiao Yijiu/Xinhua
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يعد مشروع تحويل المياه من جنوب الصين إلى شمالها من المشروعات المائية الضخمة الذي تم افتتاحه قبل 7 سنوات واستفاد منه 140 مليون شخص حتى الآن.
نشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع تقرير عن المشروع الضخم الذي يمر في شرق ووسط الصين.
ولفتت الصحيفة إلى أن المشروع نقل نحو 50 مليار متر مكعب من المياه، مشيرة إلى أن المياه المنقولة من خلال هذا المشروع تعادل معدل السريان السنوي للنهر الأصفر.
وأوضحت الصحيفة أن عملية نقل المياه عبر هذا المشروع أسهمت في توفير مصادر المياه شمالي الصين، التي تعاني من نقص الموارد المائية.
ويقول مسؤولون صينيون إن هذا المشروع أسهم في إحداث تكامل بين حوض نهر اليانغتسي ذي المياه الوفيرة وحوض هوانغ هوايهاي، الذي يواجه شحا في المياه وهو ما أسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية في الصين.
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