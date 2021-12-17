أردوغان يستقبل آبي أحمد في إسطنبول ويناقش معه مكافحة الإرهاب والمخدرات... صور

وجاء لقاء أردوغان بأحمد على هامش مشاركة الأخير في النسخة الثالثة من قمة الشراكة التركية الأفريقية، بحسب بيان الرئاسة التركية.وتحمل القمة التي تستمر يومين، وترعاها الرئاسة التركية، شعار "شراكة معززة من أجل التنمية المشتركة والازدهار"، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.وستكون المواضيع الرئيسية للقمة هي السلام والأمن والعدالة، وتنمية تركز على الإنسان، ونمو قوي ومستدام.بينما ستكون مجالات التعاون الاستراتيجي التي ستشارك فيها تركيا وأفريقيا بعد الاجتماع هي السلام والأمن والحكم، والتجارة والاستثمار والصناعة، والتعليم وتنمية الشباب والمرأة.كما أنه من المتوقع أن تتبنى القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية دورات تدريبية لبناء القدرات، بما في ذلك زيادة التعاون القضائي والعلاقات بين المؤسسات القضائية، والتي تشمل تدريب التعاون والدعم، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، وكذلك اتفاقيات التعاون الأمني لزيادة التعاون التدريبي في مكافحة المخدرات، والجرائم ذات الصلة، والتعليم المهني والتقني.ومن المفترض أن تتبنى القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية كذلك "خطة العمل المشتركة للشراكة بين تركيا وأفريقيا 2021-2026"، التي تضم إجراءات ملموسة يتم تنفيذها بشكل مشترك من قبل تركيا والاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه.
كما أنه من المتوقع أن تتبنى القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية دورات تدريبية لبناء القدرات، بما في ذلك زيادة التعاون القضائي والعلاقات بين المؤسسات القضائية، والتي تشمل تدريب التعاون والدعم، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، وكذلك اتفاقيات التعاون الأمني لزيادة التعاون التدريبي في مكافحة المخدرات، والجرائم ذات الصلة، والتعليم المهني والتقني.
ومن المفترض أن تتبنى القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية كذلك "خطة العمل المشتركة للشراكة بين تركيا وأفريقيا 2021-2026"، التي تضم إجراءات ملموسة يتم تنفيذها بشكل مشترك من قبل تركيا والاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه.