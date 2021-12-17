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https://arabic.sputniknews.com/20211217/أسوأ-عادات-الأكل-والشراب-بعد-الـ-40-1054284483.html
أسوأ عادات الأكل والشراب بعد الـ 40
أسوأ عادات الأكل والشراب بعد الـ 40
ما بعد سن الأربعين ليس كما قبله، حيث تقل الحركة ويخبو النشاط تدريجيا، وننشغل بحياتنا المهنية والعائلية، لذلك لابد من التخلي طواعية عن العديد من العادات... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T21:45+0000
2021-12-17T21:45+0000
السكر
الكحول
الحمية
إنقاص الوزن
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يوصي الخبراء تجنب عادات أكل وشرب بعينها إن كنا تجوزنا الأربعين من العمر طواعية قبل فوات الأوان، إن كنا نريد الاستمرار في الحفاظ على جسد رشيق وصحة جيدة، بحسب ما أورده موقع eatthis في تقريرين منفصلين.عادات الأكل التي يجب تجنبها بعد الأربعين:1.تناول الطعام في وقت متأخر من الليلعليك تناول الجزء الأكبر من السعرات الحرارية الخاصة بك خلال ساعات النهار. إذا كنت ترى أن نسبة السكر في الدم تتجه نحو الارتفاع، فتناول كمية أقل من الكربوهيدرات في الليل وانقلها إلى الصباح وبعد الظهر عندما يكون جسمك قادرا على التعامل معها بشكل أفضل، إذ تظهر الأبحاث أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل ليس جيدا بالنسبة لنا.2. الأنظمة الغذائية الصارمةغالبا ما تتبع زيادة الوزن في الأربعينيات من العمر محاولات جذرية لفقدانه عن طريق تقييد السعرات الحرارية بشدة، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل الحفاظ عليه، مما قد يؤدي إلى نهم الأكل في وقت لاحق. إذ عادة ما تفشل محاولة إنقاص الوزن بسرعة وتؤثر نفسيا على من يتبع نظاما غذائيا. وتشير الدراسات إلى أن نظام صارم يتنبأ بقوة بزيادة الوزن في المستقبل.3. الأكل الطائشبعبارة أخرى، تجنب الأكل العشوائي وغير المخطط له والذي ينتج عن عدم اتباع جدول منتظم نسبيا لتناول الطعام يتناسب مع إيقاعات الجسم اليومية الطبيعية.4. تناول الدقيق المكرر والسكرالأطعمة المكررة والمعالجة بشكل كبير تكون عادة كثيفة السعرات الحرارية مع مغذيات منخفضة نسبيا وتحتوي على مجموعة من المكونات التي قد تكون غريبة على الجسم ولا تضر فقط بمحيط الخصر لديك، ولكن أيضا على صحتك العامة.إذا كنت تحب الكربوهيدرات، فانتقل إلى الكربوهيدرات الأكثر تعقيدا، مثل البطاطا الحلوة والشوفان الكامل والأرز البني والكينوا.عادات الشراب التي يجب الابتعاد عنها بعد الأربعين1.استخدام الكثير من مبيض القهوةتقول أخصائية التغذية المسجلة سارا ويليامز إنه يمكن أن تكون مبيضات القهوة مصدرا خفيا للسعرات الحرارية الزائدة لكثير من الناس، وقد اكتشف العملاء أنهم يحصلون على أكثر من 200 سعر حراري يوميا من مبيض القهوة دون أن يدركوا ذلك.2. اختيار المشروبات التي تحتوي على السكر الزائديعد شرب كميات زائدة من السكر أحد أسرع الطرق للتخلص من مسار إنقاص الوزن. وجدت دراسة نُشرت في مجلة Circulation أن المشروبات المحلاة بالسكر (مثل المشروبات الغازية والعصائر السكرية المصنعة) مرتبطة ارتباطا مباشرا بالدهون الزائدة حول البطن.3. شرب الكثير من مشروبات الحميةقد يكون من المغري التحول إلى المشروبات الغازية الخاصة بالحمية لتجنب السكر المضاف، ولكن الدراسات، للأسف ، تظهر أن هذه على الأرجح لن تساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن أيضا.على الرغم من عدم وجود أي سعرات حرارية أو سكر، فإن الإفراط في استهلاك مشروبات الحمية يمكن أن يمنعك من الحصول على جسم رشيق لأن المحليات الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية المخصصة للحمية يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة تناول السعرات الحرارية.ووجدت دراسة أجريت في وقت سابق من هذا العام أن مشروبات الحمية المصنوعة من السكروز المُحلي الاصطناعي يمكن أن تسبب زيادة في الشهية والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.4.شرب الكحولياتتقول خبيرة التغذية الشاملة المسجلة باميلا بارتون "من السهل الحصول على كأس من النبيذ أو الجعة بعد يوم طويل خاصة عند التعامل مع ضغوط الحياة الإضافية التي تأتي في الأربعينيات من العمر ومع ذلك، فإن أجسامنا تعالج الكحول بكفاءة أقل لأن الشرب المنتظم يزيد من مخزون الدهون ويمكن أن يساهم في الكبد الدهني.
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السكر, الكحول, الحمية, إنقاص الوزن

أسوأ عادات الأكل والشراب بعد الـ 40

21:45 GMT 17.12.2021
CC0 / Joenomias / السمنة، الرجل السمين، زيادة الوزن، الأكل
السمنة، الرجل السمين، زيادة الوزن، الأكل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
CC0 / Joenomias /
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ما بعد سن الأربعين ليس كما قبله، حيث تقل الحركة ويخبو النشاط تدريجيا، وننشغل بحياتنا المهنية والعائلية، لذلك لابد من التخلي طواعية عن العديد من العادات الغذائية السيئة التي كنا نمارسها في ذروة الشباب، كما يوصي الأطباء.
يوصي الخبراء تجنب عادات أكل وشرب بعينها إن كنا تجوزنا الأربعين من العمر طواعية قبل فوات الأوان، إن كنا نريد الاستمرار في الحفاظ على جسد رشيق وصحة جيدة، بحسب ما أورده موقع eatthis في تقريرين منفصلين.
عادات الأكل التي يجب تجنبها بعد الأربعين:
1.تناول الطعام في وقت متأخر من الليل
عليك تناول الجزء الأكبر من السعرات الحرارية الخاصة بك خلال ساعات النهار. إذا كنت ترى أن نسبة السكر في الدم تتجه نحو الارتفاع، فتناول كمية أقل من الكربوهيدرات في الليل وانقلها إلى الصباح وبعد الظهر عندما يكون جسمك قادرا على التعامل معها بشكل أفضل، إذ تظهر الأبحاث أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل ليس جيدا بالنسبة لنا.
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2. الأنظمة الغذائية الصارمة
غالبا ما تتبع زيادة الوزن في الأربعينيات من العمر محاولات جذرية لفقدانه عن طريق تقييد السعرات الحرارية بشدة، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل الحفاظ عليه، مما قد يؤدي إلى نهم الأكل في وقت لاحق. إذ عادة ما تفشل محاولة إنقاص الوزن بسرعة وتؤثر نفسيا على من يتبع نظاما غذائيا. وتشير الدراسات إلى أن نظام صارم يتنبأ بقوة بزيادة الوزن في المستقبل.
3. الأكل الطائش
بعبارة أخرى، تجنب الأكل العشوائي وغير المخطط له والذي ينتج عن عدم اتباع جدول منتظم نسبيا لتناول الطعام يتناسب مع إيقاعات الجسم اليومية الطبيعية.
4. تناول الدقيق المكرر والسكر
الأطعمة المكررة والمعالجة بشكل كبير تكون عادة كثيفة السعرات الحرارية مع مغذيات منخفضة نسبيا وتحتوي على مجموعة من المكونات التي قد تكون غريبة على الجسم ولا تضر فقط بمحيط الخصر لديك، ولكن أيضا على صحتك العامة.
إذا كنت تحب الكربوهيدرات، فانتقل إلى الكربوهيدرات الأكثر تعقيدا، مثل البطاطا الحلوة والشوفان الكامل والأرز البني والكينوا.
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عادات الشراب التي يجب الابتعاد عنها بعد الأربعين
1.استخدام الكثير من مبيض القهوة
تقول أخصائية التغذية المسجلة سارا ويليامز إنه يمكن أن تكون مبيضات القهوة مصدرا خفيا للسعرات الحرارية الزائدة لكثير من الناس، وقد اكتشف العملاء أنهم يحصلون على أكثر من 200 سعر حراري يوميا من مبيض القهوة دون أن يدركوا ذلك.
2. اختيار المشروبات التي تحتوي على السكر الزائد
يعد شرب كميات زائدة من السكر أحد أسرع الطرق للتخلص من مسار إنقاص الوزن. وجدت دراسة نُشرت في مجلة Circulation أن المشروبات المحلاة بالسكر (مثل المشروبات الغازية والعصائر السكرية المصنعة) مرتبطة ارتباطا مباشرا بالدهون الزائدة حول البطن.
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3. شرب الكثير من مشروبات الحمية
قد يكون من المغري التحول إلى المشروبات الغازية الخاصة بالحمية لتجنب السكر المضاف، ولكن الدراسات، للأسف ، تظهر أن هذه على الأرجح لن تساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن أيضا.
على الرغم من عدم وجود أي سعرات حرارية أو سكر، فإن الإفراط في استهلاك مشروبات الحمية يمكن أن يمنعك من الحصول على جسم رشيق لأن المحليات الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية المخصصة للحمية يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة تناول السعرات الحرارية.
ووجدت دراسة أجريت في وقت سابق من هذا العام أن مشروبات الحمية المصنوعة من السكروز المُحلي الاصطناعي يمكن أن تسبب زيادة في الشهية والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.
4.شرب الكحوليات
تقول خبيرة التغذية الشاملة المسجلة باميلا بارتون "من السهل الحصول على كأس من النبيذ أو الجعة بعد يوم طويل خاصة عند التعامل مع ضغوط الحياة الإضافية التي تأتي في الأربعينيات من العمر ومع ذلك، فإن أجسامنا تعالج الكحول بكفاءة أقل لأن الشرب المنتظم يزيد من مخزون الدهون ويمكن أن يساهم في الكبد الدهني.
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