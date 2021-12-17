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https://arabic.sputniknews.com/20211217/أوكرانيا-تعترف-بالقدس-عاصمة-لإسرائيل-1054256388.html
أوكرانيا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
أوكرانيا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
أعلنت أوكرانيا اعترافها بالقدس المحتلة، عاصمة لإسرائيل، أمس الخميس وستفتح مكتب سفارة في المدينة العام المقبل. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T07:32+0000
2021-12-17T07:32+0000
2021-12-17T07:32+0000
العالم العربي
أوكرانيا
القدس
إسرائيل
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وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، مساء أمس الخميس، بأن أوكرانيا أعلنت اعترافها بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على بدء العلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا.وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن أوكرانيا ستفتح مقرا لها في القدس المحتلة، على أن يكون هذا المكتب مسؤولا عن تعزيز العلاقات التجارية والتكنولوجية بين البلدين.وأوضحت الصحيفة العبرية أن فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، قد صرح من قبل بأن إسرائيل نموذجا يحتذى به للشعب الأوكراني.
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العالم العربي, أوكرانيا, القدس, إسرائيل
أوكرانيا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
أعلنت أوكرانيا اعترافها بالقدس المحتلة، عاصمة لإسرائيل، أمس الخميس وستفتح مكتب سفارة في المدينة العام المقبل.
وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، مساء أمس الخميس، بأن أوكرانيا أعلنت اعترافها بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على بدء العلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا.
وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن أوكرانيا ستفتح مقرا لها في القدس المحتلة، على أن يكون هذا المكتب مسؤولا عن تعزيز العلاقات التجارية والتكنولوجية بين البلدين.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن
فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
، قد صرح من قبل بأن إسرائيل نموذجا يحتذى به للشعب الأوكراني.