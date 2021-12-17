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https://arabic.sputniknews.com/20211217/إلى-راغبي-الحج-والعمرة-من-العراقيين-هذه-هي-الشروط-1054259207.html
إلى راغبي الحج والعمرة من العراقيين... هذه هي الشروط
إلى راغبي الحج والعمرة من العراقيين... هذه هي الشروط
كشفت هيئة الحج والعمرة العراقية عن الشروط الواجب توافرها في راغبي الحج والعمرة، حسب ما تم تنسيقه مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T09:12+0000
2021-12-17T09:12+0000
2021-12-17T09:12+0000
أخبار العراق اليوم
تأشيرة الحج والعمرة
فيروس كورونا
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وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية واع، أكد مدير إعلام هيئة الحج والعمرة، جمال البدري، ورود خطاب من السلطات السعودية يحدد الشروط التي يجب توافرها في الراغبين بالحج أو العمرة هذا العام.وأوضح البدري أن الخطاب الذي أرسلته وزارة الخارجية السعودية إلى وزارة الصحة العراقية تضمن أنواع اللقاحات المعتمدة، إلى جانب الآليات والإجراءات الواجب اتباعها ضمن بروتوكولات وزارة الصحة السعودية.وتضمن الخطاب كذلك اشتراط تلقي جرعة معززة من أحد تلك اللقاحات، لمن تلقى لقاح سينوفارم، الصيني، وذلك قبل دخول المملكة بـ14 يوما.
https://arabic.sputniknews.com/20190621/العراق-مقتدى-الصدر-الحج-1041844728.html
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أخبار العراق اليوم, تأشيرة الحج والعمرة, فيروس كورونا
إلى راغبي الحج والعمرة من العراقيين... هذه هي الشروط
كشفت هيئة الحج والعمرة العراقية عن الشروط الواجب توافرها في راغبي الحج والعمرة، حسب ما تم تنسيقه مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
وحسب تصريحات
لوكالة الأنباء العراقية
واع، أكد مدير إعلام هيئة الحج والعمرة، جمال البدري، ورود خطاب من السلطات السعودية يحدد الشروط التي يجب توافرها في الراغبين بالحج أو العمرة هذا العام.
وأوضح البدري أن الخطاب الذي أرسلته
وزارة الخارجية السعودية
إلى وزارة الصحة العراقية تضمن أنواع اللقاحات المعتمدة، إلى جانب الآليات والإجراءات الواجب اتباعها ضمن بروتوكولات وزارة الصحة السعودية.
وكشف مدير إعلام الهيئة عن اللقاحات التي اعتمدتها المملكة لحجاج ومعتمري هذا العام، وهي "لقاحات فايزر، واسترازنيكا، وموديرنا، وجونسون اند جونسون، المضادة لفيروس كورونا".
وتضمن الخطاب كذلك اشتراط تلقي جرعة معززة من
أحد تلك اللقاحات
، لمن تلقى لقاح سينوفارم، الصيني، وذلك قبل دخول المملكة بـ14 يوما.