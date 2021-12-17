حاكم دبي ينعى المليادير "ماجد الفطيم": صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع

ونعى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ماجد الفطيم، على تويتر، بقوله "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها".وأضاف أن "الفطيم صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع، وكان آخر قراراته توظيف 3000 مواطن".وأتم قائلا "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين".وماجد الفطيم هو مؤسس مجموعة "ماجد الفطيم" المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا منذ عام 1992.وتمتلك وتدير شركة "ماجد الفطيم" اليوم 27 مركز تسوق و13 فندقا و4 مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء في مناطق مختلفة من العالم.وللشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقا على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.وكانت "فوربس الشرق الأوسط" قد صنفته في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الأثرياء العرب للعام 2021.
توفي اليوم الجمعة، رجل الأعمال والملياردير الإماراتي ماجد الفطيم مؤسس "مجموعة ماجد الفطيم" التي تدير وتمتلك أشهر مراكز التسوق في الشرق الأوسط.
ونعى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ماجد الفطيم، على تويتر، بقوله "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها".
رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها … وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف ٣٠٠٠ مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين pic.twitter.com/BZKtRrdRds