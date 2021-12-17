https://arabic.sputniknews.com/20211217/حاكم-دبي-ينعى-المليادير-ماجد-الفطيم-صاحب-عطاء-للوطن-وخير-لا-ينقطع-1054272625.html

حاكم دبي ينعى المليادير "ماجد الفطيم": صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع

حاكم دبي ينعى المليادير "ماجد الفطيم": صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع

توفي اليوم الجمعة، رجل الأعمال والملياردير الإماراتي ماجد الفطيم مؤسس "مجموعة ماجد الفطيم" التي تدير وتمتلك أشهر مراكز التسوق في الشرق الأوسط. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T13:55+0000

2021-12-17T13:55+0000

2021-12-17T13:56+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1049518604_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_72ae706ef3c8a24c0e9bdead7627ed69.jpg

ونعى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ماجد الفطيم، على تويتر، بقوله "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها".وأضاف أن "الفطيم صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع، وكان آخر قراراته توظيف 3000 مواطن".وأتم قائلا "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين".وماجد الفطيم هو مؤسس مجموعة "ماجد الفطيم" المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا منذ عام 1992.وتمتلك وتدير شركة "ماجد الفطيم" اليوم 27 مركز تسوق و13 فندقا و4 مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء في مناطق مختلفة من العالم.وللشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقا على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.وكانت "فوربس الشرق الأوسط" قد صنفته في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الأثرياء العرب للعام 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20210907/الإمارات-تطلق-من-دبي-أول-متجر-ذكي-دون-صندوق-دفع-1050070601.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم