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حاكم دبي ينعى المليادير "ماجد الفطيم": صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع
حاكم دبي ينعى المليادير "ماجد الفطيم": صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع
توفي اليوم الجمعة، رجل الأعمال والملياردير الإماراتي ماجد الفطيم مؤسس "مجموعة ماجد الفطيم" التي تدير وتمتلك أشهر مراكز التسوق في الشرق الأوسط. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T13:55+0000
2021-12-17T13:56+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونعى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ماجد الفطيم، على تويتر، بقوله "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها".وأضاف أن "الفطيم صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع، وكان آخر قراراته توظيف 3000 مواطن".وأتم قائلا "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين".وماجد الفطيم هو مؤسس مجموعة "ماجد الفطيم" المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا منذ عام 1992.وتمتلك وتدير شركة "ماجد الفطيم" اليوم 27 مركز تسوق و13 فندقا و4 مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء في مناطق مختلفة من العالم.وللشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقا على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.وكانت "فوربس الشرق الأوسط" قد صنفته في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الأثرياء العرب للعام 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20210907/الإمارات-تطلق-من-دبي-أول-متجر-ذكي-دون-صندوق-دفع-1050070601.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

حاكم دبي ينعى المليادير "ماجد الفطيم": صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع

13:55 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 13:56 GMT 17.12.2021)
© REUTERS / Ahmed Jadallahدبي مارينا، دبي، الإمارات العربية المتحدة 22 مايو 2015
دبي مارينا، دبي، الإمارات العربية المتحدة 22 مايو 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Ahmed Jadallah
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توفي اليوم الجمعة، رجل الأعمال والملياردير الإماراتي ماجد الفطيم مؤسس "مجموعة ماجد الفطيم" التي تدير وتمتلك أشهر مراكز التسوق في الشرق الأوسط.
ونعى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ماجد الفطيم، على تويتر، بقوله "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها".
وأضاف أن "الفطيم صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع، وكان آخر قراراته توظيف 3000 مواطن".
وأتم قائلا "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين".
وماجد الفطيم هو مؤسس مجموعة "ماجد الفطيم" المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا منذ عام 1992.
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وتمتلك وتدير شركة "ماجد الفطيم" اليوم 27 مركز تسوق و13 فندقا و4 مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء في مناطق مختلفة من العالم.
وللشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقا على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وكانت "فوربس الشرق الأوسط" قد صنفته في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الأثرياء العرب للعام 2021.
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