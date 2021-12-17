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روسيا تحذر أوروبا من فرار جماعي للأفغان إليها
روسيا تحذر أوروبا من فرار جماعي للأفغان إليها
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الجمعة، أن مئات الآلاف من الأفغان سيحاولون الفرار إلى أوروبا هذا الشتاء إذا لم يتم منع حدوث... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T09:28+0000
2021-12-17T09:28+0000
روسيا
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وقال كابولوف، لوكالة "سبوتنيك": "الغرب خائف من تدفقات الهجرة".وأضاف "قلنا لهم؛ نتيجة لطريقتكم، ونتيجة للعقبات التي اخترعتموها بأنفسكم، وعندما لا تستطيع حتى هياكل الأمم المتحدة إرسال الأموال بسبب فصل البنوك الأفغانية عن نظام سويفت، فستواجهون في النهاية وضعا، متمثلا بفرار ما لا يقل عن عُشر سكان أفغانستان البالغ عددهم 23 مليون نسمة إلى أوروبا هذا الشتاء".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في نوفمبر الماضي على ضرورة رفع الحظر عن أموال أفغانستان في البنوك الأوروبية، لأغراض إنسانية.وقال بوتين إن الوضع هناك صعب الآن، ومن الضروري مساعدة الشعب الأفغاني، على الأقل رفع الحظر عن الأموال الموجودة في حسابات البنوك الغربية، وعلى وجه الخصوص في الولايات المتحدة، ويجب منح الناس الفرصة لحل أقل المسائل الحياتية.وتواصل روسيا إمداد أفغانستان بالمساعدات الإنسانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية ستصل غدا السبت إلى كابول.
https://arabic.sputniknews.com/20210921/موسكو-فشل-أمريكا-في-أفغانستان-يخلق-ظروفا-لأزمة-هجرة-أكثر-حدة-من-عام-2015--1050208622.html
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روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن

روسيا تحذر أوروبا من فرار جماعي للأفغان إليها

09:28 GMT 17.12.2021
© REUTERS / Jorge Silvaمدينة كابول، أفغانستان 6 أكتوبر 2021
مدينة كابول، أفغانستان 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Jorge Silva
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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الجمعة، أن مئات الآلاف من الأفغان سيحاولون الفرار إلى أوروبا هذا الشتاء إذا لم يتم منع حدوث أزمة اقتصادية وإنسانية ضخمة.
وقال كابولوف، لوكالة "سبوتنيك": "الغرب خائف من تدفقات الهجرة".
وأضاف "قلنا لهم؛ نتيجة لطريقتكم، ونتيجة للعقبات التي اخترعتموها بأنفسكم، وعندما لا تستطيع حتى هياكل الأمم المتحدة إرسال الأموال بسبب فصل البنوك الأفغانية عن نظام سويفت، فستواجهون في النهاية وضعا، متمثلا بفرار ما لا يقل عن عُشر سكان أفغانستان البالغ عددهم 23 مليون نسمة إلى أوروبا هذا الشتاء".
الناس يقفون في طابور انتظار للعبور إلى أفغانستان، عند نقطة عبور بوابة الصداقة في بلدة شامان الحدودية الباكستانية الأفغانية، باكستان، 13 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2021
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وتابع "لذلك، دعونا لرفع الحظر عن الأموال الأفغانية المجمدة، يجب أن نفعل كل شيء حتى لا تكون هناك حاجة لمئات الآلاف من العائلات الأفغانية لمغادرة البلاد - نحتاج إلى مساعدتهم حتى لا يحاولوا اختراق جميع الحدود ... لاقتحام أوروبا".
المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف - سبوتنيك عربي
زامير كابولوف
المبعوث الروسي لأفغانستان
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في نوفمبر الماضي على ضرورة رفع الحظر عن أموال أفغانستان في البنوك الأوروبية، لأغراض إنسانية.
وقال بوتين إن الوضع هناك صعب الآن، ومن الضروري مساعدة الشعب الأفغاني، على الأقل رفع الحظر عن الأموال الموجودة في حسابات البنوك الغربية، وعلى وجه الخصوص في الولايات المتحدة، ويجب منح الناس الفرصة لحل أقل المسائل الحياتية.
وتواصل روسيا إمداد أفغانستان بالمساعدات الإنسانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية ستصل غدا السبت إلى كابول.
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