https://arabic.sputniknews.com/20211217/روسيا-تحذر-أوروبا-من-فرار-جماعي-للأفغان-إليها-1054259879.html

روسيا تحذر أوروبا من فرار جماعي للأفغان إليها

روسيا تحذر أوروبا من فرار جماعي للأفغان إليها

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الجمعة، أن مئات الآلاف من الأفغان سيحاولون الفرار إلى أوروبا هذا الشتاء إذا لم يتم منع حدوث... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T09:28+0000

2021-12-17T09:28+0000

2021-12-17T09:28+0000

روسيا

أخبار أفغانستان اليوم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050360538_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_678b1dee1412d7f20df6318d79112ae3.jpg

وقال كابولوف، لوكالة "سبوتنيك": "الغرب خائف من تدفقات الهجرة".وأضاف "قلنا لهم؛ نتيجة لطريقتكم، ونتيجة للعقبات التي اخترعتموها بأنفسكم، وعندما لا تستطيع حتى هياكل الأمم المتحدة إرسال الأموال بسبب فصل البنوك الأفغانية عن نظام سويفت، فستواجهون في النهاية وضعا، متمثلا بفرار ما لا يقل عن عُشر سكان أفغانستان البالغ عددهم 23 مليون نسمة إلى أوروبا هذا الشتاء".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في نوفمبر الماضي على ضرورة رفع الحظر عن أموال أفغانستان في البنوك الأوروبية، لأغراض إنسانية.وقال بوتين إن الوضع هناك صعب الآن، ومن الضروري مساعدة الشعب الأفغاني، على الأقل رفع الحظر عن الأموال الموجودة في حسابات البنوك الغربية، وعلى وجه الخصوص في الولايات المتحدة، ويجب منح الناس الفرصة لحل أقل المسائل الحياتية.وتواصل روسيا إمداد أفغانستان بالمساعدات الإنسانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية ستصل غدا السبت إلى كابول.

https://arabic.sputniknews.com/20210921/موسكو-فشل-أمريكا-في-أفغانستان-يخلق-ظروفا-لأزمة-هجرة-أكثر-حدة-من-عام-2015--1050208622.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن