روسيا تحذر أوروبا من فرار جماعي للأفغان إليها

وقال كابولوف، لوكالة "سبوتنيك": "الغرب خائف من تدفقات الهجرة".وأضاف "قلنا لهم؛ نتيجة لطريقتكم، ونتيجة للعقبات التي اخترعتموها بأنفسكم، وعندما لا تستطيع حتى هياكل الأمم المتحدة إرسال الأموال بسبب فصل البنوك الأفغانية عن نظام سويفت، فستواجهون في النهاية وضعا، متمثلا بفرار ما لا يقل عن عُشر سكان أفغانستان البالغ عددهم 23 مليون نسمة إلى أوروبا هذا الشتاء".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في نوفمبر الماضي على ضرورة رفع الحظر عن أموال أفغانستان في البنوك الأوروبية، لأغراض إنسانية.وقال بوتين إن الوضع هناك صعب الآن، ومن الضروري مساعدة الشعب الأفغاني، على الأقل رفع الحظر عن الأموال الموجودة في حسابات البنوك الغربية، وعلى وجه الخصوص في الولايات المتحدة، ويجب منح الناس الفرصة لحل أقل المسائل الحياتية.وتواصل روسيا إمداد أفغانستان بالمساعدات الإنسانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية ستصل غدا السبت إلى كابول.
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الجمعة، أن مئات الآلاف من الأفغان سيحاولون الفرار إلى أوروبا هذا الشتاء إذا لم يتم منع حدوث أزمة اقتصادية وإنسانية ضخمة.
وقال كابولوف، لوكالة "سبوتنيك": "الغرب خائف من تدفقات الهجرة".
وأضاف "قلنا لهم؛ نتيجة لطريقتكم، ونتيجة للعقبات التي اخترعتموها بأنفسكم، وعندما لا تستطيع حتى هياكل الأمم المتحدة إرسال الأموال بسبب فصل البنوك الأفغانية عن نظام سويفت، فستواجهون في النهاية وضعا، متمثلا بفرار ما لا يقل عن عُشر سكان أفغانستان البالغ عددهم 23 مليون نسمة إلى أوروبا هذا الشتاء".
وتابع "لذلك، دعونا لرفع الحظر عن الأموال الأفغانية المجمدة، يجب أن نفعل كل شيء حتى لا تكون هناك حاجة لمئات الآلاف من العائلات الأفغانية لمغادرة البلاد - نحتاج إلى مساعدتهم حتى لا يحاولوا اختراق جميع الحدود ... لاقتحام أوروبا".
وقال بوتين إن الوضع هناك صعب الآن، ومن الضروري مساعدة الشعب الأفغاني، على الأقل رفع الحظر عن الأموال الموجودة في حسابات البنوك الغربية، وعلى وجه الخصوص في الولايات المتحدة، ويجب منح الناس الفرصة لحل أقل المسائل الحياتية.
وتواصل روسيا إمداد أفغانستان بالمساعدات الإنسانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية ستصل غدا السبت إلى كابول.