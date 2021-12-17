قطر تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بـ"أوميكرون"

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن وزارة الصحة العامة، قولها إن البلاد سجلت أول أربع حالات إصابة بمتحور "أوميكرون".وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها، كانت لمواطنين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج وأنهم في الحجر الصحي.وأوضحت الوزارة أن "المصابين الأربعة كانوا يتبعون متطلبات الحجر الصحي المحددة، ولم تتطلب حالة أي منهم الدخول للمستشفى، وسيستمر المصابون في الحجر الصحي إلى أن يتم شفاؤهم وتظهر نتائج الفحوصات التي تجرى لهم سلبية". وقالت وزارة الصحة إن ثلاثة من المصابين تلقوا بالفعل التطعيم بجرعتين من لقاح "كوفيد-19"، ومرّ على تلقي الجرعة الثانية أكثر من ستة أشهر، بينما كانت حالة واحدة من الحالات الأربع لشخص لم يتلقَّ التطعيم.
وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها، كانت لمواطنين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج وأنهم في الحجر الصحي.
وأوضحت الوزارة أن "المصابين الأربعة كانوا يتبعون متطلبات الحجر الصحي المحددة، ولم تتطلب حالة أي منهم الدخول للمستشفى، وسيستمر المصابون في الحجر الصحي إلى أن يتم شفاؤهم وتظهر نتائج الفحوصات التي تجرى لهم سلبية".