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https://arabic.sputniknews.com/20211217/قطر-تعلن-تسجيل-أول-4-حالات-إصابة-بـأوميكرون-1054276421.html
قطر تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بـ"أوميكرون"
قطر تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بـ"أوميكرون"
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T15:45+0000
2021-12-17T15:46+0000
فيروس كورونا
أخبار قطر اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن وزارة الصحة العامة، قولها إن البلاد سجلت أول أربع حالات إصابة بمتحور "أوميكرون".وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها، كانت لمواطنين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج وأنهم في الحجر الصحي.وأوضحت الوزارة أن "المصابين الأربعة كانوا يتبعون متطلبات الحجر الصحي المحددة، ولم تتطلب حالة أي منهم الدخول للمستشفى، وسيستمر المصابون في الحجر الصحي إلى أن يتم شفاؤهم وتظهر نتائج الفحوصات التي تجرى لهم سلبية". وقالت وزارة الصحة إن ثلاثة من المصابين تلقوا بالفعل التطعيم بجرعتين من لقاح "كوفيد-19"، ومرّ على تلقي الجرعة الثانية أكثر من ستة أشهر، بينما كانت حالة واحدة من الحالات الأربع لشخص لم يتلقَّ التطعيم.
https://arabic.sputniknews.com/20210826/قطر-توفر-لقاحات-كورونا-لمن-يتواجد-على-أرضها-بعد-إجلائه-من-أفغانستان-1049949293.html
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فيروس كورونا, أخبار قطر اليوم

قطر تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بـ"أوميكرون"

15:45 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 15:46 GMT 17.12.2021)
© AFP 2021 / KARIM JAAFARموظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا
موظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن وزارة الصحة العامة، قولها إن البلاد سجلت أول أربع حالات إصابة بمتحور "أوميكرون".
وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها، كانت لمواطنين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج وأنهم في الحجر الصحي.
وأوضحت الوزارة أن "المصابين الأربعة كانوا يتبعون متطلبات الحجر الصحي المحددة، ولم تتطلب حالة أي منهم الدخول للمستشفى، وسيستمر المصابون في الحجر الصحي إلى أن يتم شفاؤهم وتظهر نتائج الفحوصات التي تجرى لهم سلبية".
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قطر توفر لقاحات كورونا لمن يتواجد على أرضها بعد إجلائه من أفغانستان
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وقالت وزارة الصحة إن ثلاثة من المصابين تلقوا بالفعل التطعيم بجرعتين من لقاح "كوفيد-19"، ومرّ على تلقي الجرعة الثانية أكثر من ستة أشهر، بينما كانت حالة واحدة من الحالات الأربع لشخص لم يتلقَّ التطعيم.
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