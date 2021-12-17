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https://arabic.sputniknews.com/20211217/مسؤول-ضياع-تسجيلات-كاميرا-مراقبة-في-موقع-نووي-إيراني-غريب-جدا-1054270109.html
مسؤول: ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع نووي إيراني "غريب جدا"
مسؤول: ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع نووي إيراني "غريب جدا"
أبدى رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، استغرابه الشديد لضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع نووي إيراني. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T13:09+0000
2021-12-17T13:09+0000
العالم
أخبار إيران
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وقال غروسي إن ضياع كاميرا المراقبة من منشاة كرج لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي في إيران "شيء غريب جدا"، وفقا لوكالة رويترز.وفقدت التسجيلات بعد هجوم تخريبي على ما يبدو وقع في يونيو/حزيران.وتعرضت واحدة من أربع كاميرات خاصة بالوكالة الدولية في كرج للتدمير في الهجوم.وأزالت إيران جميع الكاميرات وعرضتها على الوكالة الدولية، لكن البيانات المخزنة على الكاميرا التالفة لم تكن موجودة.وطلبت الوكالة وقوى غربية من إيران تقديم تفسير، لكنها لم تفعل حتى الآن.وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قال أمس الخميس، إن إعادة تركيب كاميرات المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمع "تسا" ستتم عقب إجراء فحوصات دقيقة فنية وأمنية وقضائية عليها.ونقلت وكالة إرنا، عن كمالوندي أن المباحثات الأخيرة التي دارت بين رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تقرر بعدها اشتراك الوكالة في إجراء فحص دقيق على كاميرات المراقبة المفترض إعادة تركيبها من جديد في مجمع تسا بمدينة كرج (غرب طهران).وأفاد بهروز كمالوندي أن إجراء إعادة تركيب كاميرات المراقبة يعود الهدف من يتم بهدف الاطمئنان من عدم استخدام "المخربين" لكاميرات الوكالة الدولية، حيث اتفق الجانبان، أيضا، على تزويد الطرف الإيراني بإحدى الكاميرات من أجل الإشراف الفني الدقيق.
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العالم, أخبار إيران, الاتفاق النووي

مسؤول: ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع نووي إيراني "غريب جدا"

13:09 GMT 17.12.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGER المدير العام السادس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، فيينا، النمسا 13 سبتمبر 2021
 المدير العام السادس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، فيينا، النمسا 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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أبدى رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، استغرابه الشديد لضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع نووي إيراني.
وقال غروسي إن ضياع كاميرا المراقبة من منشاة كرج لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي في إيران "شيء غريب جدا"، وفقا لوكالة رويترز.
وفقدت التسجيلات بعد هجوم تخريبي على ما يبدو وقع في يونيو/حزيران.
وتعرضت واحدة من أربع كاميرات خاصة بالوكالة الدولية في كرج للتدمير في الهجوم.
علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية يتحدث مع وسائل الإعلام أثناء زيارته لمرفق تخصيب نطنز وسط إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
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وأزالت إيران جميع الكاميرات وعرضتها على الوكالة الدولية، لكن البيانات المخزنة على الكاميرا التالفة لم تكن موجودة.
وطلبت الوكالة وقوى غربية من إيران تقديم تفسير، لكنها لم تفعل حتى الآن.
وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قال أمس الخميس، إن إعادة تركيب كاميرات المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمع "تسا" ستتم عقب إجراء فحوصات دقيقة فنية وأمنية وقضائية عليها.
ونقلت وكالة إرنا، عن كمالوندي أن المباحثات الأخيرة التي دارت بين رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تقرر بعدها اشتراك الوكالة في إجراء فحص دقيق على كاميرات المراقبة المفترض إعادة تركيبها من جديد في مجمع تسا بمدينة كرج (غرب طهران).
وأفاد بهروز كمالوندي أن إجراء إعادة تركيب كاميرات المراقبة يعود الهدف من يتم بهدف الاطمئنان من عدم استخدام "المخربين" لكاميرات الوكالة الدولية، حيث اتفق الجانبان، أيضا، على تزويد الطرف الإيراني بإحدى الكاميرات من أجل الإشراف الفني الدقيق.
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