https://arabic.sputniknews.com/20211217/مسؤول-ضياع-تسجيلات-كاميرا-مراقبة-في-موقع-نووي-إيراني-غريب-جدا-1054270109.html

مسؤول: ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع نووي إيراني "غريب جدا"

مسؤول: ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع نووي إيراني "غريب جدا"

أبدى رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، استغرابه الشديد لضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع نووي إيراني. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T13:09+0000

2021-12-17T13:09+0000

2021-12-17T13:09+0000

العالم

أخبار إيران

الاتفاق النووي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050180869_0:216:2872:1832_1920x0_80_0_0_0fb663cace63a9b017d1eca4eedc661c.jpg

وقال غروسي إن ضياع كاميرا المراقبة من منشاة كرج لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي في إيران "شيء غريب جدا"، وفقا لوكالة رويترز.وفقدت التسجيلات بعد هجوم تخريبي على ما يبدو وقع في يونيو/حزيران.وتعرضت واحدة من أربع كاميرات خاصة بالوكالة الدولية في كرج للتدمير في الهجوم.وأزالت إيران جميع الكاميرات وعرضتها على الوكالة الدولية، لكن البيانات المخزنة على الكاميرا التالفة لم تكن موجودة.وطلبت الوكالة وقوى غربية من إيران تقديم تفسير، لكنها لم تفعل حتى الآن.وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قال أمس الخميس، إن إعادة تركيب كاميرات المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمع "تسا" ستتم عقب إجراء فحوصات دقيقة فنية وأمنية وقضائية عليها.ونقلت وكالة إرنا، عن كمالوندي أن المباحثات الأخيرة التي دارت بين رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تقرر بعدها اشتراك الوكالة في إجراء فحص دقيق على كاميرات المراقبة المفترض إعادة تركيبها من جديد في مجمع تسا بمدينة كرج (غرب طهران).وأفاد بهروز كمالوندي أن إجراء إعادة تركيب كاميرات المراقبة يعود الهدف من يتم بهدف الاطمئنان من عدم استخدام "المخربين" لكاميرات الوكالة الدولية، حيث اتفق الجانبان، أيضا، على تزويد الطرف الإيراني بإحدى الكاميرات من أجل الإشراف الفني الدقيق.

https://arabic.sputniknews.com/20211207/تفاصيل-خطيرة-لأول-مرة-طائرة-إسرائيلية-دمرت-منشأة-نوية-لا-تزال-هي-والعملاء-داخل-إيران-1053657168.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار إيران, الاتفاق النووي