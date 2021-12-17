وزارة الاتصالات العراقية: تعاقدنا مع شركات خاصة لإيقاف مواقع إلكترونية "طائفية"

وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، واع، أكد المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية، رعد المشهداني، تعاقد وزارته مع شركات خاصة تقدم خدمات الإنترنت من أجل إيقاف بث تلك المواقع.وقال: "الوزارة تعاقدت مع شركات الاتصالات الخاصة المقدمة لخدمة الانترنت في العراق وفق معايير مدروسة وكتب رسمية، من أجل إيقاف الصفحات أو المنصات التي تبث الطائفية والسلوكيات اللاأخلاقية والابتزازية".وأوضح المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية أنه "سبق وعقد مؤتمر كبير للأمن الأسري ركز على العائلة إضافة إلى متابعة الأجهزة الأمنية والمخابرات والاستخبارات كافة"، لافتا إلى وجود "أجهزة متطورة لمتابعة كل المواقع ورصد موقعها للقبض على المبتزين للنساء".وأكد أن وزارته "بصدد غلق أي موقع مخالف للشروط القانونية"، مشيرا إلى أن "حرية الرأي في الوقت نفسه مباحة على المواقع، منها النقد السلبي والإيجابي والحفاظ على الحرية الشخصية".ونوه المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية إلى أن وزارته "خدمية تنفيذية، وإذا طلبت منها الجهات الامنية أو مجلس النواب إغلاق بعض المواقع الإلكترونية فستقوم بغلقها".
وقال: "الوزارة تعاقدت مع شركات الاتصالات الخاصة المقدمة لخدمة الانترنت في العراق وفق معايير مدروسة وكتب رسمية، من أجل إيقاف الصفحات أو المنصات التي تبث الطائفية والسلوكيات اللاأخلاقية والابتزازية".
ولفت رعد إلى أن هذا العمل يتم "بالتعاون مع الجهات الأمنية من أجل ذلك ومن كل الجوانب الفنية والعلمية والإدارية".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية أنه "سبق وعقد مؤتمر كبير للأمن الأسري ركز على العائلة إضافة إلى متابعة الأجهزة الأمنية والمخابرات والاستخبارات كافة"، لافتا إلى وجود "أجهزة متطورة لمتابعة كل المواقع ورصد موقعها للقبض على المبتزين للنساء".
وتوعد رعد بما وصفها بـ "إجراءات حازمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لردع الابتزاز الإلكتروني"، منوها بوجود "أرقام خاصة لذلك".
وأكد أن وزارته "بصدد غلق أي موقع مخالف للشروط القانونية"، مشيرا إلى أن "حرية الرأي في الوقت نفسه مباحة على المواقع، منها النقد السلبي والإيجابي والحفاظ على الحرية الشخصية".
ونوه المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية إلى أن وزارته "خدمية تنفيذية، وإذا طلبت منها الجهات الامنية أو مجلس النواب إغلاق بعض المواقع الإلكترونية فستقوم بغلقها".