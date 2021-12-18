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https://arabic.sputniknews.com/20211218/أهداف-مباراة-الجزائر-2-وتونس-0-في-نهائي-كأس-العرب-فيديو-1054316023.html
أهداف مباراة الجزائر 2 وتونس 0 في نهائي كأس العرب.. فيديو
أهداف مباراة الجزائر 2 وتونس 0 في نهائي كأس العرب.. فيديو
أطاح الجزائريون بأحلام أشقائهم التوانسة، وتوج محاربو الصحراء لأول مرة ببطولة كأس العرب 2021 في نسختها العاشرة، على ملعب البيت في قطر بفوزهم بهدفين مقابل لا... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T18:35+0000
2021-12-18T18:35+0000
الجزائر
منتخب الجزائر الوطني
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وكان التعادل السلبي هو المسيطر على المباراة طوال أحداث الشوطين الأول والثاني، وسط إخفاق الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف.وهز البديل أمير سعيود شباك تونس في الدقيقة 99 من عمر الشوط الإضافي الأول بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك معز حسن.وهذا هو الهدف الأول لسعيود في تاريخ مشاركته مع منتخب الجزائر.ورغم محاولات نسور قرطاج إدراك هدف التعادل، قضى ياسين براهيمي على أحلامهم بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الإضافي الثاني.وانفرد براهيمي بالمرمى الذي خلا من حارسه بعد تقدمه للمشاركة في ركلة ركنية، على أمل تسجيل التعادل.وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب، بعدما أخفق في تحقيق ذلك خلال النسخ الـ 9 الماضية.وأصبح محاربو الصحراء سادس منتخب يحصل على البطولة بعد المنتخب العراقي حامل اللقب 4 مرات، والسعودي (مرتين)، ومنتخبات مصر وتونس والمغرب والتي حصل كل منها على اللقب مرة واحدة.
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الجزائر, منتخب الجزائر الوطني

أهداف مباراة الجزائر 2 وتونس 0 في نهائي كأس العرب.. فيديو

18:35 GMT 18.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHيوسف البلايلي بعد إحرازه هدف فوز منتخب الجزائر
يوسف البلايلي بعد إحرازه هدف فوز منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أطاح الجزائريون بأحلام أشقائهم التوانسة، وتوج محاربو الصحراء لأول مرة ببطولة كأس العرب 2021 في نسختها العاشرة، على ملعب البيت في قطر بفوزهم بهدفين مقابل لا شيء.
وكان التعادل السلبي هو المسيطر على المباراة طوال أحداث الشوطين الأول والثاني، وسط إخفاق الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف.
وهز البديل أمير سعيود شباك تونس في الدقيقة 99 من عمر الشوط الإضافي الأول بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك معز حسن.
وهذا هو الهدف الأول لسعيود في تاريخ مشاركته مع منتخب الجزائر.
ورغم محاولات نسور قرطاج إدراك هدف التعادل، قضى ياسين براهيمي على أحلامهم بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الإضافي الثاني.
وانفرد براهيمي بالمرمى الذي خلا من حارسه بعد تقدمه للمشاركة في ركلة ركنية، على أمل تسجيل التعادل.
وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب، بعدما أخفق في تحقيق ذلك خلال النسخ الـ 9 الماضية.
وأصبح محاربو الصحراء سادس منتخب يحصل على البطولة بعد المنتخب العراقي حامل اللقب 4 مرات، والسعودي (مرتين)، ومنتخبات مصر وتونس والمغرب والتي حصل كل منها على اللقب مرة واحدة.
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