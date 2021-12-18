البيت الأبيض: لبنان يسير نحو الفشل

وحسب موقع "العربية"، أوضح المسؤول أن المؤشرات تؤكد أن "لبنان يسير نحو الفشل".وأشار إلى أن هناك "تنسيقا أمريكيا فرنسيا بشأن فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين هناك".وفي وقت سابق، قال سفير لبنان الأسبق في واشنطن الدكتور رياض طبارة، إن سياسة أمريكا تجاه لبنان تنبع من مصلحتها، ومصلحتها هي أن لا ينهار لبنان، لأن الانهيار له عواقب على السياسة الأمريكية نفسها.ووفقا له فإن انهيار لبنان يعني أنه سينتج عنه حرب مع إسرائيل. ولفت إلى أن كل الجهود الفرنسية والأمريكية هو لعدم انهيار لبنان لأنه أيضاً من مصلحة فرنسا عدم انهيار لبنان، حيث يوجد مليوني لاجئ إذا انهار لبنان سيذهبون إلى أوروبا وهذا ما تخشاه أوروبا.وأشار طبارة إلى أن العقوبات الأمريكية تستخدم لسبب وتوقيت معين يخدم مصالحها وأهدافها.كما أوضح أنه لا أحد يعرف إذا كانوا سيضعون عقوبات جديدة على أشخاص، هذا الأمر يقرر في وزارتي الخزانة والخارجية.يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملت وزارة الخارجية الأمريكية، "حزب الله" مسؤولية عدم الاستقرار في لبنان والشرق الأوسط.