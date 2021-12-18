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https://arabic.sputniknews.com/20211218/البيت-الأبيض-لبنان-يسير-نحو-الفشل-1054291080.html
البيت الأبيض: لبنان يسير نحو الفشل
البيت الأبيض: لبنان يسير نحو الفشل
قال مسؤول أمريكي كبير في البيت الأبيض، إن لبنان يسير نحو الفشل، مشيرا إلى أن واشنطن قد تفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T09:06+0000
2021-12-18T09:06+0000
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وحسب موقع "العربية"، أوضح المسؤول أن المؤشرات تؤكد أن "لبنان يسير نحو الفشل".وأشار إلى أن هناك "تنسيقا أمريكيا فرنسيا بشأن فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين هناك".وفي وقت سابق، قال سفير لبنان الأسبق في واشنطن الدكتور رياض طبارة، إن سياسة أمريكا تجاه لبنان تنبع من مصلحتها، ومصلحتها هي أن لا ينهار لبنان، لأن الانهيار له عواقب على السياسة الأمريكية نفسها.ووفقا له فإن انهيار لبنان يعني أنه سينتج عنه حرب مع إسرائيل. ولفت إلى أن كل الجهود الفرنسية والأمريكية هو لعدم انهيار لبنان لأنه أيضاً من مصلحة فرنسا عدم انهيار لبنان، حيث يوجد مليوني لاجئ إذا انهار لبنان سيذهبون إلى أوروبا وهذا ما تخشاه أوروبا.وأشار طبارة إلى أن العقوبات الأمريكية تستخدم لسبب وتوقيت معين يخدم مصالحها وأهدافها.كما أوضح أنه لا أحد يعرف إذا كانوا سيضعون عقوبات جديدة على أشخاص، هذا الأمر يقرر في وزارتي الخزانة والخارجية.يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملت وزارة الخارجية الأمريكية، "حزب الله" مسؤولية عدم الاستقرار في لبنان والشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20211022/لماذا-تحاول-أمريكا-دفع-لبنان-للتفاوض-على-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل؟-1050506542.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, لبنان

البيت الأبيض: لبنان يسير نحو الفشل

09:06 GMT 18.12.2021
© REUTERS / Imad Creidiمرفأ بيروت بعد عام من الانفجار، لبنان 2 أغسطس 2021
مرفأ بيروت بعد عام من الانفجار، لبنان 2 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Imad Creidi
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قال مسؤول أمريكي كبير في البيت الأبيض، إن لبنان يسير نحو الفشل، مشيرا إلى أن واشنطن قد تفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين.
وحسب موقع "العربية"، أوضح المسؤول أن المؤشرات تؤكد أن "لبنان يسير نحو الفشل".
وأشار إلى أن هناك "تنسيقا أمريكيا فرنسيا بشأن فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين هناك".
وفي وقت سابق، قال سفير لبنان الأسبق في واشنطن الدكتور رياض طبارة، إن سياسة أمريكا تجاه لبنان تنبع من مصلحتها، ومصلحتها هي أن لا ينهار لبنان، لأن الانهيار له عواقب على السياسة الأمريكية نفسها.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع كبير المستشارين الأمريكيين لأمن الطاقة آموس هوستين في العاصمة اللبنانية بيروت. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2021
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ووفقا له فإن انهيار لبنان يعني أنه سينتج عنه حرب مع إسرائيل.
ولفت إلى أن كل الجهود الفرنسية والأمريكية هو لعدم انهيار لبنان لأنه أيضاً من مصلحة فرنسا عدم انهيار لبنان، حيث يوجد مليوني لاجئ إذا انهار لبنان سيذهبون إلى أوروبا وهذا ما تخشاه أوروبا.
وأشار طبارة إلى أن العقوبات الأمريكية تستخدم لسبب وتوقيت معين يخدم مصالحها وأهدافها.
كما أوضح أنه لا أحد يعرف إذا كانوا سيضعون عقوبات جديدة على أشخاص، هذا الأمر يقرر في وزارتي الخزانة والخارجية.
يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملت وزارة الخارجية الأمريكية، "حزب الله" مسؤولية عدم الاستقرار في لبنان والشرق الأوسط.
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