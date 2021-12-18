الجامعة العربية: ندعو العالم لمحاسبة "حكومة الاحتلال الإسرائيلي" على جرائمها

وحسب تصريحات أدلى بها الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، دعا لمحاسبة إسرائيل على ما وصفها بالجرائم في حق الفلسطينيين.وقال: "أدعو العالم لمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني"، واصفا إسرائيل بأنها "دولة خارجة عن القانون، ولا تقيم وزنا لمبادئ القانون والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة" .وأوضح المسؤول العربي أن "إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي".وطالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية بـ "توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، الذي تنتهك حرماته يوميا ويعتدى عليه في ظل صمت مريب".وشدد المسؤول العربي على أن أمانة الجامعة العربية "تتابع وترصد خطورة ما يقوم به المستوطنون من تصعيد بالغ، واعتداءات ممنهجة ضد البلدات والقرى الفلسطينية، التي خلّفت عشرات الإصابات من بينها إصابات خطيرة في صفوف المدنيين، محذرا من التداعيات الخطيرة الناتجة عن تلك الاعتداءات على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها".
وقال: "أدعو العالم لمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني"، واصفا إسرائيل بأنها "دولة خارجة عن القانون، ولا تقيم وزنا لمبادئ القانون والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة" .
وأوضح المسؤول العربي أن "إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي".
ودلل أو علي على قوله بأن "الاعتداءات المستمرة على شعب أعزل أكبر دليل على ضلوع هذه الحكومة في الإرهاب الرسمي المنظم ".
وطالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية بـ "توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، الذي تنتهك حرماته يوميا ويعتدى عليه في ظل صمت مريب".
كما طالب بضرورة "إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد المسؤول العربي على أن أمانة الجامعة العربية "تتابع وترصد خطورة ما يقوم به المستوطنون من تصعيد بالغ، واعتداءات ممنهجة ضد البلدات والقرى الفلسطينية، التي خلّفت عشرات الإصابات من بينها إصابات خطيرة في صفوف المدنيين، محذرا من التداعيات الخطيرة الناتجة عن تلك الاعتداءات على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها".