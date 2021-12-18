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الجامعة العربية: ندعو العالم لمحاسبة "حكومة الاحتلال الإسرائيلي" على جرائمها
الجامعة العربية: ندعو العالم لمحاسبة "حكومة الاحتلال الإسرائيلي" على جرائمها
أكدت جامعة الدول العربية على دعوتها المجتمع الدولي لمحاسبة "حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها". 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T16:03+0000
2021-12-18T16:03+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
الجامعة العربية
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وحسب تصريحات أدلى بها الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، دعا لمحاسبة إسرائيل على ما وصفها بالجرائم في حق الفلسطينيين.وقال: "أدعو العالم لمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني"، واصفا إسرائيل بأنها "دولة خارجة عن القانون، ولا تقيم وزنا لمبادئ القانون والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة" .وأوضح المسؤول العربي أن "إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي".وطالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية بـ "توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، الذي تنتهك حرماته يوميا ويعتدى عليه في ظل صمت مريب".وشدد المسؤول العربي على أن أمانة الجامعة العربية "تتابع وترصد خطورة ما يقوم به المستوطنون من تصعيد بالغ، واعتداءات ممنهجة ضد البلدات والقرى الفلسطينية، التي خلّفت عشرات الإصابات من بينها إصابات خطيرة في صفوف المدنيين، محذرا من التداعيات الخطيرة الناتجة عن تلك الاعتداءات على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها".
https://arabic.sputniknews.com/20210511/خطاب-ناري-لأمين-عام-الجامعة-العربية-حول-الأوضاع-في-فلسطين-1048943282.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الجامعة العربية

الجامعة العربية: ندعو العالم لمحاسبة "حكومة الاحتلال الإسرائيلي" على جرائمها

16:03 GMT 18.12.2021
© AP Photo / Raad Adaylehالجامعة العربية
الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Raad Adayleh
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أكدت جامعة الدول العربية على دعوتها المجتمع الدولي لمحاسبة "حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها".
وحسب تصريحات أدلى بها الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، دعا لمحاسبة إسرائيل على ما وصفها بالجرائم في حق الفلسطينيين.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، و الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، 4 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2021
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وقال: "أدعو العالم لمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني"، واصفا إسرائيل بأنها "دولة خارجة عن القانون، ولا تقيم وزنا لمبادئ القانون والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة" .
وأوضح المسؤول العربي أن "إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي".
ودلل أو علي على قوله بأن "الاعتداءات المستمرة على شعب أعزل أكبر دليل على ضلوع هذه الحكومة في الإرهاب الرسمي المنظم ".
وطالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية بـ "توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، الذي تنتهك حرماته يوميا ويعتدى عليه في ظل صمت مريب".
كما طالب بضرورة "إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد المسؤول العربي على أن أمانة الجامعة العربية "تتابع وترصد خطورة ما يقوم به المستوطنون من تصعيد بالغ، واعتداءات ممنهجة ضد البلدات والقرى الفلسطينية، التي خلّفت عشرات الإصابات من بينها إصابات خطيرة في صفوف المدنيين، محذرا من التداعيات الخطيرة الناتجة عن تلك الاعتداءات على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها".
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