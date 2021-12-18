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https://arabic.sputniknews.com/20211218/القوات-الإثيوبية-المشتركة-تحرز-تقدما-بإقليم-أمهرة-على-حساب-قوات-تيغراي-1054289599.html
القوات الإثيوبية المشتركة تحرز تقدما بإقليم أمهرة على حساب قوات تيغراي
القوات الإثيوبية المشتركة تحرز تقدما بإقليم أمهرة على حساب قوات تيغراي
تقدمت القوات الإثيوبية المشتركة إلى الأمام، أمس الجمعة، بعد أن سيطرت على بلدتي مرسا وغيرانا بإقليم أمهرة، حسبما أعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيان. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T07:43+0000
2021-12-18T07:43+0000
إثيوبيا
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ونقل موقع مؤسسة "فانا" للإذاعة البيان أكد أن القوات الإثيوبية المشتركة سيطرت في وقت سابق على المناطق المحيطة بجبال زوبيل المرتفعة في "جبهة قوبو".ووسعت القوات الإثيوبية سيطرتها من خلال الاستيلاء على مواقع استراتيجية عبر اتجاه منطقة رايا الشمالية، كما سيطرت القوات بشكل كامل على المواقع المرتفعة في "غورا ورقي" بإقليم أمهرة، وواصلت الزحف نحو مدينة "ولديا".في السياق ذاته، حررت القوات الإثيوبية المشتركة مدينة وتشالي، كما استعادت بشكل كامل بلدات ورغيسا وليبسو وغرانا ومرسا وكيلو وسلاسل الجبال العالية في محافظة هربو بمنطقة وللُّو الشمالية بإقليم أمهرة.واختتم البيان بالتأكيد على أن القوات الإثيوبية المشتركة تتقدم إلى الأمام لتدمير عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد محاصرتها بين مدينتي ولديا وهارا.
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إثيوبيا

القوات الإثيوبية المشتركة تحرز تقدما بإقليم أمهرة على حساب قوات تيغراي

07:43 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERASأحد أفراد القوات الخاصة في الجيش الإثيوبي في أمهرة
أحد أفراد القوات الخاصة في الجيش الإثيوبي في أمهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
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تقدمت القوات الإثيوبية المشتركة إلى الأمام، أمس الجمعة، بعد أن سيطرت على بلدتي مرسا وغيرانا بإقليم أمهرة، حسبما أعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيان.
ونقل موقع مؤسسة "فانا" للإذاعة البيان أكد أن القوات الإثيوبية المشتركة سيطرت في وقت سابق على المناطق المحيطة بجبال زوبيل المرتفعة في "جبهة قوبو".
ووسعت القوات الإثيوبية سيطرتها من خلال الاستيلاء على مواقع استراتيجية عبر اتجاه منطقة رايا الشمالية، كما سيطرت القوات بشكل كامل على المواقع المرتفعة في "غورا ورقي" بإقليم أمهرة، وواصلت الزحف نحو مدينة "ولديا".
في السياق ذاته، حررت القوات الإثيوبية المشتركة مدينة وتشالي، كما استعادت بشكل كامل بلدات ورغيسا وليبسو وغرانا ومرسا وكيلو وسلاسل الجبال العالية في محافظة هربو بمنطقة وللُّو الشمالية بإقليم أمهرة.
وأضاف البيان أن القوات الإثيوبية المشتركة ألحقت هزائم كبيرة بقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تم حشدها بين مدينتي وتشالي وورغيسا بدعم من القوات الجوية الإثيوبية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن القوات الإثيوبية المشتركة تتقدم إلى الأمام لتدمير عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد محاصرتها بين مدينتي ولديا وهارا.
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