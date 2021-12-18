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https://arabic.sputniknews.com/20211218/القوات-اليمنية-المشتركة-تعلن-مقتل-أحد-قادتها-في-انفجار-لغم-1054307161.html
القوات اليمنية المشتركة تعلن مقتل أحد قادتها في انفجار لغم
القوات اليمنية المشتركة تعلن مقتل أحد قادتها في انفجار لغم
قتل قيادي في القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، إثر انفجار لغم منسوب لجماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة غربي اليمن محور اتفاق... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T14:35+0000
2021-12-18T14:35+0000
أخبار اليمن الأن
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القاهرة– سبوتنيك. وقال الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن القوات المشتركة العميد صادق دويد، عبر "تويتر" اليوم السبت، "أُستشهد اليوم العقيد فرحان السعيدي قائد هندسة اللواء 8 مقاومة وطنية وهو ينزع الألغام في القرى المحررة مؤخراً في مديرية حَيْس (جنوب شرقي الحديدة)".وأضاف: "قدمت هندسة المقاومة المشتركة من خيرة رجالها لتطهير الأراضي المحررة من الألغام الحوثية وتجنيب المدنيين ويلاتها".وفي الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة مقتل 1424 مدنياً خلال أربعة أعوام جراء ألغام وذخائر من مخلفات الحرب في اليمن، والتي تسببت في تشويه المدنيين، مؤكدةً أنها تشكل مخاطر كبيرة على عمال الإغاثة.ودعت الأمم المتحدة، عبر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة، في 24 أيار/مايو الماضي، الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله إلى بذل كل الجهود لإزالة الألغام ومخلفات الحرب في محافظة الحديدة لمنع وقوع خسائر فادحة في الأرواح مستقبلاً، مؤكدةً التزامها بدعم خبراء إزالة الألغام في اليمن للمُضي قُدماً في إزالة مخلفات الحرب خاصة من المناطق السكنية كأولوية.وتوصلت الحكومة اليمنية والجماعة، خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.وتستمر منذ 2015 معارك بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة أنصار الله من جهة أخرى، حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى استعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعة، من بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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أخبار اليمن الأن

القوات اليمنية المشتركة تعلن مقتل أحد قادتها في انفجار لغم

14:35 GMT 18.12.2021
© REUTERS / Abduljabbar Zeyadمدينة الحديدة، اليمن 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مدينة الحديدة، اليمن 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
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قتل قيادي في القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، إثر انفجار لغم منسوب لجماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة غربي اليمن محور اتفاق السويد الذي توصل إليه الجانبان أواخر 2018.
القاهرة– سبوتنيك. وقال الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن القوات المشتركة العميد صادق دويد، عبر "تويتر" اليوم السبت، "أُستشهد اليوم العقيد فرحان السعيدي قائد هندسة اللواء 8 مقاومة وطنية وهو ينزع الألغام في القرى المحررة مؤخراً في مديرية حَيْس (جنوب شرقي الحديدة)".
وأضاف: "قدمت هندسة المقاومة المشتركة من خيرة رجالها لتطهير الأراضي المحررة من الألغام الحوثية وتجنيب المدنيين ويلاتها".
وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة أنصار الله بـ "زرع أكثر من مليونين ونصف المليون لغم في أكثر من 15 محافظة مختلفة الأنواع بين مضادة للأفراد والمركبات وألغام بحرية".
وفي الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة مقتل 1424 مدنياً خلال أربعة أعوام جراء ألغام وذخائر من مخلفات الحرب في اليمن، والتي تسببت في تشويه المدنيين، مؤكدةً أنها تشكل مخاطر كبيرة على عمال الإغاثة.
ودعت الأمم المتحدة، عبر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة، في 24 أيار/مايو الماضي، الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله إلى بذل كل الجهود لإزالة الألغام ومخلفات الحرب في محافظة الحديدة لمنع وقوع خسائر فادحة في الأرواح مستقبلاً، مؤكدةً التزامها بدعم خبراء إزالة الألغام في اليمن للمُضي قُدماً في إزالة مخلفات الحرب خاصة من المناطق السكنية كأولوية.
وتوصلت الحكومة اليمنية والجماعة، خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.
إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.
وتستمر منذ 2015 معارك بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة أنصار الله من جهة أخرى، حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى استعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعة، من بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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