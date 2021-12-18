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https://arabic.sputniknews.com/20211218/المركز-الثقافي-الروسي-العربي-في-مدينة-سانت-بطرسبورغ-يعود-لنشاطه-بعد-إغلاقات-جائحة-كورونا-1054305037.html
المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ يعود لنشاطه بعد إغلاقات جائحة كورونا
المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ يعود لنشاطه بعد إغلاقات جائحة كورونا
تأسس المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ في عام 2012 بهدف تمتين العلاقات الثقافية بين روسيا والعالم العربي وتنظيم النشاطات المختلفة لتحقيق هذا... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T13:43+0000
2021-12-18T13:43+0000
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المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ يعود لنشاطه بعد اغلاقات جائحة كورونا
المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ يعود لنشاطه بعد اغلاقات جائحة كورونا
أقام المركز الثقافي الروسي العربي عدة نشاطات كان لها الأثر البالغ في تمتين العلاقات والتعريف بثقافة الشعوب لبعضها البعض وكان اخر نشاط له قبل جائحة كورونا في دمشق وبيروت وصيدا وزحلة وبعلبك واقام هناك احتفالات ونشاطات واسعة.جائحة كورونا والاغلاقات ربما قللت من النشاط الثقافي للمركز لكن بقي العمل الاجتماعي والخيري مستمر من مساعدة الطلبة والجالية العربية في روسيا ممن تقطعت بهم السبل بسبب هذه الاغلاقات ومساعدة الطلبة في التعريف ب روسيا والقوانين وتقديم الاستشارات.لابد من الذكر هنا بأن المركز له نشاط واسع وتفاعل مع الجاليات في روسيا ويشارك في الطاولات المستديرة التي تبحث المشاكل والتحديات امام الجاليات وسبل حل المشاكل المستعصية بالاضافة الى المشاركة في الأعياد الروسية التي تنظم في المدينة الشمالية لروسيا .ضيف البرنامج رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ د. مسلم شعيتو يقول إن للمركز نشاط جديد في تقديم الخدمات للطلبة القادمين إلى روسيا من تسجيل المنح الدراسية وتسجيل الإقامات والمساعدة في تأمين السكن للطلبة وتعريفهم بقوانين القبول والدراسة في روسيا، وهذا يفتقده الطلبة الجدد الذين يأتون لأول مرة للدراسة.
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المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ يعود لنشاطه بعد إغلاقات جائحة كورونا

13:43 GMT 18.12.2021
المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ يعود لنشاطه بعد اغلاقات جائحة كورونا
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لينا المتني - سبوتنيك عربي
لينا المتني
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تأسس المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ في عام 2012 بهدف تمتين العلاقات الثقافية بين روسيا والعالم العربي وتنظيم النشاطات المختلفة لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة الى نشر اللغة العربية من خلال مدرسة انشأها في مدينة سانت بطرسبورغ.
أقام المركز الثقافي الروسي العربي عدة نشاطات كان لها الأثر البالغ في تمتين العلاقات والتعريف بثقافة الشعوب لبعضها البعض وكان اخر نشاط له قبل جائحة كورونا في دمشق وبيروت وصيدا وزحلة وبعلبك واقام هناك احتفالات ونشاطات واسعة.
جائحة كورونا والاغلاقات ربما قللت من النشاط الثقافي للمركز لكن بقي العمل الاجتماعي والخيري مستمر من مساعدة الطلبة والجالية العربية في روسيا ممن تقطعت بهم السبل بسبب هذه الاغلاقات ومساعدة الطلبة في التعريف ب روسيا والقوانين وتقديم الاستشارات.
لابد من الذكر هنا بأن المركز له نشاط واسع وتفاعل مع الجاليات في روسيا ويشارك في الطاولات المستديرة التي تبحث المشاكل والتحديات امام الجاليات وسبل حل المشاكل المستعصية بالاضافة الى المشاركة في الأعياد الروسية التي تنظم في المدينة الشمالية لروسيا .
ضيف البرنامج رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ د. مسلم شعيتو يقول إن للمركز نشاط جديد في تقديم الخدمات للطلبة القادمين إلى روسيا من تسجيل المنح الدراسية وتسجيل الإقامات والمساعدة في تأمين السكن للطلبة وتعريفهم بقوانين القبول والدراسة في روسيا، وهذا يفتقده الطلبة الجدد الذين يأتون لأول مرة للدراسة.
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