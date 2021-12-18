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https://arabic.sputniknews.com/20211218/حفرة-جهنم-في-كوكب-الزهرة-وسبات-الخلايا-السرطانية-وحرائق-غابات-قياسية--1054305413.html
حفرة جهنم في كوكب الزهرة وسبات الخلايا السرطانية وحرائق غابات قياسية
حفرة جهنم في كوكب الزهرة وسبات الخلايا السرطانية وحرائق غابات قياسية
يمكن رؤية الخلايا السرطانية في مصفوفة من نوع معين من الكولاجين الذي يسمح لها بالتكاثر، فربما تستيقظ الخلايا السرطانية فجأة وتنتشر في جميع أنحاء الجسم بعد سنوات... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T13:49+0000
2021-12-18T13:49+0000
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مرايا العلوم
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حفرة جهنم في كوكب الزهرة وسبات الخلايا السرطانية وحرائق غابات قياسية
حفرة جهنم في كوكب الزهرة وسبات الخلايا السرطانية وحرائق غابات قياسية
• كشفت بيانات حديثة أن حرائق الغابات عام 2020 في البرازيل دمرت ما لا يقل عن 30 في المئة من أكبر مساحة للأراضي الرطبة في العالم وقتلت نحو 17 مليون حيوان من الفقاريات بينها العديد من الزواحف والطيور كما أن حرائق سيبيريا لم يسبق لها مثيل.• أظهرت نمذجة حديثه أنه قد تكون التأثيرات السريعة للغاية قد جعلت كوكب الزهرة وكأنه حفرة جهنم غير صالحة للسكن.. كان من الممكن أن تؤدي الاصطدامات مع الصخور الفضائية عالية السرعة في تاريخ كوكب الزهرة المبكر إلى إذابة معظم غطاء الكوكب ودفع أي ماء إلى الغلاف الجوي. لكن تشير نتائج النمذجة الجديدة إلى أن التأثيرات عالية السرعة مثل التصادمات الضخمة يمكن أن تكون قد أعادت صهر كوكب الزهرة ما أسهم في تغيير تطور الكواكب وإبعاده عن جو الأرض رغم التشابهات الكثيرة بين الكوكبين.في هذه الحلقة أيضا من مرايا العلوم نتحدث عن مخاطر عالمية للمواد الكيميائية التجارية المحمولة في الهواء التي تستخدم على نحو مكثف في شتى المراكز الحضرية على مستوى العالم وبالتالي تشكل أخطارا عدة على أكثر من أربعة مليارات شخص في نواحي الكرة الأرضية.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة شخصيات برز دورها في ميداني العلم والإنسانية، ومنهم ريتا ليفي مونتالشيني عالمة الأعصاب والكيمياء الحيوية والطبيبة مكتشفة عوامل النمو، التي شاركت جائزة نوبل عام 1986 مع ستانلي كوهين في فئة علم وظائف الأعضاء أو الطب. وقد حصل الاثنان على الجائزة نتيجة أبحاثهما على عامل نمو الأعصاب، وهو البروتين الذي يتسبب في نمو الخلايا نتيجة تحفيز النسيج العصبي.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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حفرة جهنم في كوكب الزهرة وسبات الخلايا السرطانية وحرائق غابات قياسية

13:49 GMT 18.12.2021
حفرة جهنم في كوكب الزهرة وسبات الخلايا السرطانية وحرائق غابات قياسية
تابعنا عبر
يمكن رؤية الخلايا السرطانية في مصفوفة من نوع معين من الكولاجين الذي يسمح لها بالتكاثر، فربما تستيقظ الخلايا السرطانية فجأة وتنتشر في جميع أنحاء الجسم بعد سنوات من الخمول. الآن، قد يكون العلماء أقرب إلى فهم السبب، عبر التحكم في عملية السبات والنشاط..
• كشفت بيانات حديثة أن حرائق الغابات عام 2020 في البرازيل دمرت ما لا يقل عن 30 في المئة من أكبر مساحة للأراضي الرطبة في العالم وقتلت نحو 17 مليون حيوان من الفقاريات بينها العديد من الزواحف والطيور كما أن حرائق سيبيريا لم يسبق لها مثيل.
• أظهرت نمذجة حديثه أنه قد تكون التأثيرات السريعة للغاية قد جعلت كوكب الزهرة وكأنه حفرة جهنم غير صالحة للسكن.. كان من الممكن أن تؤدي الاصطدامات مع الصخور الفضائية عالية السرعة في تاريخ كوكب الزهرة المبكر إلى إذابة معظم غطاء الكوكب ودفع أي ماء إلى الغلاف الجوي. لكن تشير نتائج النمذجة الجديدة إلى أن التأثيرات عالية السرعة مثل التصادمات الضخمة يمكن أن تكون قد أعادت صهر كوكب الزهرة ما أسهم في تغيير تطور الكواكب وإبعاده عن جو الأرض رغم التشابهات الكثيرة بين الكوكبين.
في هذه الحلقة أيضا من مرايا العلوم نتحدث عن مخاطر عالمية للمواد الكيميائية التجارية المحمولة في الهواء التي تستخدم على نحو مكثف في شتى المراكز الحضرية على مستوى العالم وبالتالي تشكل أخطارا عدة على أكثر من أربعة مليارات شخص في نواحي الكرة الأرضية.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة شخصيات برز دورها في ميداني العلم والإنسانية، ومنهم ريتا ليفي مونتالشيني عالمة الأعصاب والكيمياء الحيوية والطبيبة مكتشفة عوامل النمو، التي شاركت جائزة نوبل عام 1986 مع ستانلي كوهين في فئة علم وظائف الأعضاء أو الطب. وقد حصل الاثنان على الجائزة نتيجة أبحاثهما على عامل نمو الأعصاب، وهو البروتين الذي يتسبب في نمو الخلايا نتيجة تحفيز النسيج العصبي.
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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