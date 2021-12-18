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تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211218/درة-زروق-تكشف-سبب-حذفها-تدوينة-تهنئة-لمنتخب-تونس-بالفوز-على-مصر-1054300908.html
درة زروق تكشف سبب حذفها تدوينة تهنئة لمنتخب تونس بالفوز على مصر
درة زروق تكشف سبب حذفها تدوينة تهنئة لمنتخب تونس بالفوز على مصر
كشفت النجمة التونسية، درة زروق، عن سبب قيامها بحذف تدوينة كانت قد هنأت فيها منتخب تونس بالفوز على منتخب مصر في الدور نصف النهائي لكأس العرب. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T12:27+0000
2021-12-18T12:27+0000
كأس العرب 2021
مجتمع
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وقالت درة زروق لإذاعة "موزاييك إف إم" إن حذفها للتدوينة لا علاقة له بزوجها المصري أو تعرضها لضغوط التي تعرّضت لها بحكم إقامتها في مصر، مشيرة إلى أنه تم تضخيم الموضوع وإطلاق روايات عنه لا تمت للحقيقة بصلة.وأوضحت زروق أنه بعد نشرها للتدوينة عبر فيسبوك لتهنئة منتخب تونس تفاجأت بكم كبير من التعليقات المسيئة والشتائم المتبادلة بين التونسيين والمصريين.وأكدت الفنانة رفضها لهذا النوع من التعليقات الخارجة عن الأدب أو التعصب، وبعدما وجدت أن التهنئة تحولت إلى مناوشات كلامية بين المتابعين من البلدين قررت حذف التدوينة ونشرها على عبر خاصية "ستوري".وشددت درة على أن "زوجها مصري لكنه ليس متعصّبا كما أنه ليس من متابعي كرة القدم وهو يحب تونس ويكن لها كل الاحترام".وكان المنتخب التونسي قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على نظيره المصري خلال منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، بعدما سجل هدفا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، أحرزه اللاعب عمرو السولية عن طريق الخطأ في مرماه.
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درة زروق تكشف سبب حذفها تدوينة تهنئة لمنتخب تونس بالفوز على مصر

12:27 GMT 18.12.2021
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshالممثلة المصرية درة زروق، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017
الممثلة المصرية درة زروق، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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كشفت النجمة التونسية، درة زروق، عن سبب قيامها بحذف تدوينة كانت قد هنأت فيها منتخب تونس بالفوز على منتخب مصر في الدور نصف النهائي لكأس العرب.
وقالت درة زروق لإذاعة "موزاييك إف إم" إن حذفها للتدوينة لا علاقة له بزوجها المصري أو تعرضها لضغوط التي تعرّضت لها بحكم إقامتها في مصر، مشيرة إلى أنه تم تضخيم الموضوع وإطلاق روايات عنه لا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضحت زروق أنه بعد نشرها للتدوينة عبر فيسبوك لتهنئة منتخب تونس تفاجأت بكم كبير من التعليقات المسيئة والشتائم المتبادلة بين التونسيين والمصريين.
وأكدت الفنانة رفضها لهذا النوع من التعليقات الخارجة عن الأدب أو التعصب، وبعدما وجدت أن التهنئة تحولت إلى مناوشات كلامية بين المتابعين من البلدين قررت حذف التدوينة ونشرها على عبر خاصية "ستوري".
وشددت درة على أن "زوجها مصري لكنه ليس متعصّبا كما أنه ليس من متابعي كرة القدم وهو يحب تونس ويكن لها كل الاحترام".
وكان المنتخب التونسي قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على نظيره المصري خلال منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، بعدما سجل هدفا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، أحرزه اللاعب عمرو السولية عن طريق الخطأ في مرماه.
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