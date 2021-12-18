https://arabic.sputniknews.com/20211218/درة-زروق-تكشف-سبب-حذفها-تدوينة-تهنئة-لمنتخب-تونس-بالفوز-على-مصر-1054300908.html

درة زروق تكشف سبب حذفها تدوينة تهنئة لمنتخب تونس بالفوز على مصر

درة زروق تكشف سبب حذفها تدوينة تهنئة لمنتخب تونس بالفوز على مصر

كشفت النجمة التونسية، درة زروق، عن سبب قيامها بحذف تدوينة كانت قد هنأت فيها منتخب تونس بالفوز على منتخب مصر في الدور نصف النهائي لكأس العرب. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T12:27+0000

2021-12-18T12:27+0000

2021-12-18T12:27+0000

كأس العرب 2021

مجتمع

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وقالت درة زروق لإذاعة "موزاييك إف إم" إن حذفها للتدوينة لا علاقة له بزوجها المصري أو تعرضها لضغوط التي تعرّضت لها بحكم إقامتها في مصر، مشيرة إلى أنه تم تضخيم الموضوع وإطلاق روايات عنه لا تمت للحقيقة بصلة.وأوضحت زروق أنه بعد نشرها للتدوينة عبر فيسبوك لتهنئة منتخب تونس تفاجأت بكم كبير من التعليقات المسيئة والشتائم المتبادلة بين التونسيين والمصريين.وأكدت الفنانة رفضها لهذا النوع من التعليقات الخارجة عن الأدب أو التعصب، وبعدما وجدت أن التهنئة تحولت إلى مناوشات كلامية بين المتابعين من البلدين قررت حذف التدوينة ونشرها على عبر خاصية "ستوري".وشددت درة على أن "زوجها مصري لكنه ليس متعصّبا كما أنه ليس من متابعي كرة القدم وهو يحب تونس ويكن لها كل الاحترام".وكان المنتخب التونسي قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على نظيره المصري خلال منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، بعدما سجل هدفا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، أحرزه اللاعب عمرو السولية عن طريق الخطأ في مرماه.

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مجتمع