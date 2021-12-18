تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/رئيس-الحكومة-السورية-دعم-روسي-لتحسين-الواقع-الكهربائي-تظهر-نتائجه-قريبا-1054309054.html
رئيس الحكومة السورية: دعم روسي لتحسين الواقع الكهربائي تظهر نتائجه قريبا
رئيس الحكومة السورية: دعم روسي لتحسين الواقع الكهربائي تظهر نتائجه قريبا
قال رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أن هنالك تعاونا كبيرا مع الأصدقاء الروس لتحسين واقع التيار الكهربائي في بلاده. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T15:04+0000
2021-12-18T15:04+0000
العالم العربي
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1054309028_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_1451c932ce364bdfaff7666afbf5196a.jpg
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن عرنوس خلال اجتماع عقده في مبنى محافظة حماة وسط البلاد، اليوم السبت، أنه: "التقى عدة وفود روسية، وتم مناقشة رزمة من المشاريع في قطاع الكهرباء ستوضع بالخدمة بشكل متتال".وأكد رئيس مجلس الوزراء السوري أن هنالك توجها روسيا واضحا على أرض الواقع لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية في سوريا، مشيرا إلى أن الخبراء الروس أكدوا أن جميع العاملين في سوريا ضمن القطاع الكهربائي يعملون ضمن ظروف استثنائية ولديهم قدره كبيرة على التكيف مع العقبات التي تمنع استيراد وصيانة الأعطال الكبيرة التي تحدث في محطات التوليد، حيث تتم صيانة معظمها بجهود وخبرات محلية.وأوضح عرنوس أن سوريا كانت تنتج 9500 ميغا واط قبل الحرب، أما حاليا فلا يتعدى الانتاج الـ 2400 ميغا واط.وكشف رئيس مجلس الوزراء السوري عن أن الأمور تتجه نحو التحسن في سوريا، وفي جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا أن هذا الأمر سوف ينعكس بشكل واضح وإيجابي على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.ومع سيطرة الجيش الأمريكي وحلفائه على أكبر حقول النفط والغاز في سوريا، وتصدير مخزوناتها إلى خارج البلاد ومناطق سيطرة تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في إدلب، دخلت البلاد في أزمة توليد مركبة جراء شح احتياجاتها من المشتقات النفطية.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/أمريكا-تخرج-90-صهريجا-مليئا-بالنفط-المسروق-من-سوريا-إلى-العراق-1054301276.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1054309028_66:0:1026:720_1920x0_80_0_0_a891f20ffcc5745cb59a5f21a3160f03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد

رئيس الحكومة السورية: دعم روسي لتحسين الواقع الكهربائي تظهر نتائجه قريبا

15:04 GMT 18.12.2021
© Sputnik . Basil Chartouhرئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، خلال اجتماع في مبنى محافظة حماة وسط البلاد
رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، خلال اجتماع في مبنى محافظة حماة وسط البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik . Basil Chartouh
تابعنا عبر
قال رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أن هنالك تعاونا كبيرا مع الأصدقاء الروس لتحسين واقع التيار الكهربائي في بلاده.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن عرنوس خلال اجتماع عقده في مبنى محافظة حماة وسط البلاد، اليوم السبت، أنه: "التقى عدة وفود روسية، وتم مناقشة رزمة من المشاريع في قطاع الكهرباء ستوضع بالخدمة بشكل متتال".
وأكد رئيس مجلس الوزراء السوري أن هنالك توجها روسيا واضحا على أرض الواقع لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية في سوريا، مشيرا إلى أن الخبراء الروس أكدوا أن جميع العاملين في سوريا ضمن القطاع الكهربائي يعملون ضمن ظروف استثنائية ولديهم قدره كبيرة على التكيف مع العقبات التي تمنع استيراد وصيانة الأعطال الكبيرة التي تحدث في محطات التوليد، حيث تتم صيانة معظمها بجهود وخبرات محلية.
قتيلان في تصدي القبائل العربية لمحاولة (مسلحي أمريكا) سرقة محطة كهرباء شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
وكالة: أمريكا تخرج 90 صهريجا مليئا بالنفط المسروق من سوريا إلى العراق
12:39 GMT
وأوضح عرنوس أن سوريا كانت تنتج 9500 ميغا واط قبل الحرب، أما حاليا فلا يتعدى الانتاج الـ 2400 ميغا واط.
وكشف رئيس مجلس الوزراء السوري عن أن الأمور تتجه نحو التحسن في سوريا، وفي جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا أن هذا الأمر سوف ينعكس بشكل واضح وإيجابي على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.

وقبل الحرب، كانت سوريا تستحوذ على أحد أكثر شبكات التوليد والنقل الكهربائي موثوقية في المنطقة العربية، كما كانت تصدر التيار الكهربائي إلى عدد من دول الجوار، إلا أن الهجمات المنسقة التي شنتها التنظيمات الإرهابية على قطاع البنى التحتية، ألحقت دمارا كبيرا في محطات التوليد الاستراتيجية في البلاد.

ومع سيطرة الجيش الأمريكي وحلفائه على أكبر حقول النفط والغاز في سوريا، وتصدير مخزوناتها إلى خارج البلاد ومناطق سيطرة تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في إدلب، دخلت البلاد في أزمة توليد مركبة جراء شح احتياجاتها من المشتقات النفطية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
جماهير منتخب الجزائر في مباراة الجزائر وكوت ديفوار - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة الجزائر 0 وتونس 0 في نهائي كأس العرب14:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:42 GMTلقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي الدولة والنواب لحلحلة الانسداد السياسي في ليبيا
15:37 GMTيحيى رسول: "عين الأسد" تحت سيطرة القوات العراقية
15:34 GMTقرود تقتل أكثر من 200 كلبا في هجمات "انتقامية" بإلقائها من فوق المباني الشاهقة
15:17 GMTمالك تشيلسي الإنجليزي يحصل على الجنسية البرتغالية "لأنه من أحفاد اليهود"
15:10 GMTلندن: من المستبعد أن ترسل دول "الناتو" قوات لدعم أوكرانيا إذا ما نشبت حرب مع روسيا
15:07 GMTأمه أبلغت عنه وشهد عليه أبوه... النيابة المصرية تأمر بحبس أب ضرب طفلته
15:04 GMTرئيس الحكومة السورية: دعم روسي لتحسين الواقع الكهربائي تظهر نتائجه قريبا
15:02 GMTخبير مصري يتحدث عن تأثير إيجابي لبرنامج إيران النووي على جيرانها
14:57 GMT"درون" تركية يمكنها استخدام الليزر في تدمير الأهداف المعادية
14:56 GMTآبي أحمد يشيد بأردوغان لحفاظه على منصة تواصل تعزيز التعاون بين تركيا وأفريقيا
14:44 GMTترامب يثير غضب اليهود في أمريكا بسبب تصريحاته عنهم... "يكفي هذا"
14:43 GMTمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار أسطوانة غاز بسيارة شرقي أفغانستان
14:38 GMTإنقاص الوزن يحتاج إلى فاكهة حددها العلماء أخيرا في دراسة جديدة
14:35 GMTالقوات اليمنية المشتركة تعلن مقتل أحد قادتها في انفجار لغم
14:32 GMT33 مليار دولار قیمة التجارة الإيرانية مع دول الجوار
14:30 GMTبث مباشر... مباراة الجزائر 0 وتونس 0 في نهائي كأس العرب
14:29 GMTناخبو تايوان يرفضون 4 استفتاءات في انتكاسة كبيرة للمعارضة
14:18 GMTالليلة في مصر.. تفاصيل "أصغر قمر" يمكن أن تراه في السماء
14:07 GMTبعد الانخفاض التاريخي لليرة.. إلى أين يتجه الاقتصاد التركي
14:05 GMTالاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق آلية تحقيق أممية في الانتهاكات بإثيوبيا