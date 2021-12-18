رئيس الحكومة السورية: دعم روسي لتحسين الواقع الكهربائي تظهر نتائجه قريبا

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن عرنوس خلال اجتماع عقده في مبنى محافظة حماة وسط البلاد، اليوم السبت، أنه: "التقى عدة وفود روسية، وتم مناقشة رزمة من المشاريع في قطاع الكهرباء ستوضع بالخدمة بشكل متتال".وأكد رئيس مجلس الوزراء السوري أن هنالك توجها روسيا واضحا على أرض الواقع لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية في سوريا، مشيرا إلى أن الخبراء الروس أكدوا أن جميع العاملين في سوريا ضمن القطاع الكهربائي يعملون ضمن ظروف استثنائية ولديهم قدره كبيرة على التكيف مع العقبات التي تمنع استيراد وصيانة الأعطال الكبيرة التي تحدث في محطات التوليد، حيث تتم صيانة معظمها بجهود وخبرات محلية.وأوضح عرنوس أن سوريا كانت تنتج 9500 ميغا واط قبل الحرب، أما حاليا فلا يتعدى الانتاج الـ 2400 ميغا واط.وكشف رئيس مجلس الوزراء السوري عن أن الأمور تتجه نحو التحسن في سوريا، وفي جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا أن هذا الأمر سوف ينعكس بشكل واضح وإيجابي على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.ومع سيطرة الجيش الأمريكي وحلفائه على أكبر حقول النفط والغاز في سوريا، وتصدير مخزوناتها إلى خارج البلاد ومناطق سيطرة تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في إدلب، دخلت البلاد في أزمة توليد مركبة جراء شح احتياجاتها من المشتقات النفطية.
قال رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أن هنالك تعاونا كبيرا مع الأصدقاء الروس لتحسين واقع التيار الكهربائي في بلاده.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن عرنوس خلال اجتماع عقده في مبنى محافظة حماة وسط البلاد، اليوم السبت، أنه: "التقى عدة وفود روسية، وتم مناقشة رزمة من المشاريع في قطاع الكهرباء ستوضع بالخدمة بشكل متتال".
وأكد رئيس مجلس الوزراء السوري أن هنالك توجها روسيا واضحا على أرض الواقع لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية في سوريا، مشيرا إلى أن الخبراء الروس أكدوا أن جميع العاملين في سوريا ضمن القطاع الكهربائي يعملون ضمن ظروف استثنائية ولديهم قدره كبيرة على التكيف مع العقبات التي تمنع استيراد وصيانة الأعطال الكبيرة التي تحدث في محطات التوليد، حيث تتم صيانة معظمها بجهود وخبرات محلية.
وأوضح عرنوس أن سوريا كانت تنتج 9500 ميغا واط قبل الحرب، أما حاليا فلا يتعدى الانتاج الـ 2400 ميغا واط.
وكشف رئيس مجلس الوزراء السوري عن أن الأمور تتجه نحو التحسن في سوريا، وفي جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا أن هذا الأمر سوف ينعكس بشكل واضح وإيجابي على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.
وقبل الحرب، كانت سوريا تستحوذ على أحد أكثر شبكات التوليد والنقل الكهربائي موثوقية في المنطقة العربية، كما كانت تصدر التيار الكهربائي إلى عدد من دول الجوار، إلا أن الهجمات المنسقة التي شنتها التنظيمات الإرهابية على قطاع البنى التحتية، ألحقت دمارا كبيرا في محطات التوليد الاستراتيجية في البلاد.
ومع سيطرة الجيش الأمريكي وحلفائه على أكبر حقول النفط والغاز في سوريا، وتصدير مخزوناتها إلى خارج البلاد ومناطق سيطرة تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في إدلب، دخلت البلاد في أزمة توليد مركبة جراء شح احتياجاتها من المشتقات النفطية.