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https://arabic.sputniknews.com/20211218/زلزال-قوي-يضرب-جنوبي-اليونان-1054288505.html
زلزال قوي يضرب جنوبي اليونان
زلزال قوي يضرب جنوبي اليونان
تعرضت مناطق في جنوب اليونان، اليوم السبت، لزلزال قوي بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T06:51+0000
2021-12-18T06:51+0000
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وحسب "رويترز"، أعلن معهد الديناميكا الجيولوجية اليوناني أن الزلزال وقع على عمق 58 كيلومترا تقريبا في الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش في البحر بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.وذكرت وسائل إعلام يونانية أن السكان من أثينا إلى كريت شعروا بالزلزال.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات.وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرض لهزات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.
https://arabic.sputniknews.com/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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اليونان, زلزال, أخبار العالم الآن

زلزال قوي يضرب جنوبي اليونان

06:51 GMT 18.12.2021
© AP Photo / Vaggelis Kousiorasتداعيات زلزال في قرية داماسي، وسط اليونان، 3 مارس 2021
تداعيات زلزال في قرية داماسي، وسط اليونان، 3 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Vaggelis Kousioras
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تعرضت مناطق في جنوب اليونان، اليوم السبت، لزلزال قوي بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر.
وحسب "رويترز"، أعلن معهد الديناميكا الجيولوجية اليوناني أن الزلزال وقع على عمق 58 كيلومترا تقريبا في الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش في البحر بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.
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وذكرت وسائل إعلام يونانية أن السكان من أثينا إلى كريت شعروا بالزلزال.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات.
وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرض لهزات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.
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