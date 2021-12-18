مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا تلتقي مرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية
16:18 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 16:44 GMT 18.12.2021)
© Sputnik . Mariem Mohamed الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
© Sputnik . Mariem Mohamed
قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إنها التقت بعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، والبرلمانيين المسجلين.
وكتبت وليامز في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "من بين مجموعة واسعة من الفرقاء الليبيين الذين التقيت بهم حتى الآن، أتيحت لي الفرصة للقاء عدد من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين المسجلين - في طرابلس ومصراتة وبنغازي".
1/2 Among the wide range of various Libyan interlocutors I met so far, I had the opportunity to meet with a number of presidential and parliamentary registered candidates, in Tripoli, Misrata and Benghazi. pic.twitter.com/DUIedj423Q— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 18, 2021
وأضافت في تغريدة أخرى: "وأنوي مقابلة المزيد من المرشحين في الفترة القادمة للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية وسبل المُضي قدماً".
2/2 I intend to meet more candidates in the coming days to hear from them about their views on the electoral process and the way forward pic.twitter.com/oSMIQ62Wo3— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 18, 2021
وبحسب الصور التي أرفقتها وليامز، مع التغريدات، فمن بين من التقتهم كان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، وفتحي بشاغا وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني.
وفي وقت سابق، اليوم، السبت، أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، التقى بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني ويليامز.
وأشارت الوكالة إلى أنه جرىَ خلال اللقاء "مناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي وخاصةً ما يتعلق بخارطة الطريق ومن أهمها المصالحة الوطنية الشاملة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوفير المناخ المناسب لها وحلحلة كافة الصعاب التي قد تحول دون الوصول إلى استقرار ليبيا".