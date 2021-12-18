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وزير المالية التركي يطلع اتحاد المصارف على نموذج اقتصادي جديد بعد انهيار الليرة
وزير المالية التركي يطلع اتحاد المصارف على نموذج اقتصادي جديد بعد انهيار الليرة
قال اتحاد المصارف في تركيا، اليوم السبت، إن وزير المالية نور الدين النبطي، أطلع الاتحاد نموذج اقتصادي جديد. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T19:27+0000
2021-12-18T19:27+0000
تركيا
عالم
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وأفادت وكالة رويترز، مساء اليوم السبت، بأن وزير المالية التركي أطلع اتحاد المصارف في بلاده والرقابة المصرفية وهيئة التنظيم ومديري البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد، وهو ذي أسعار الفائدة المنخفضة الذي وضعته الحكومة التركية، بعد أن هوت عملة الليرة في البلاد إلى مستويات قياسية.ووصلت الليرة التركية إلى مستوى منخفض جديد قد تجاوز 17، مقابل الدولار الأمريكي، أمس الجمعة، وذلك بعد تصاعد المخاوف التركية من دوامة تضخمية ناجمة عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة، وذلك في مواجهة ارتفاع الأسعار.ونقلت الوكالة عن اتحاد المصارف في بيان مواصلة البنوك التركية استخدام مواردها من أجل تلبية الاحتياجات المالية للأسر وقطاع (المعاملات) الحقيقي ضمن آلية السوق الحرة.وكانت الليرة التركية قد شهدت، الخميس الماضي، تراجعا قياسيا هو الأول من نوعه، وذلك على خلفية قيام المصرف المركزي التركي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة لتسجل الفائدة نسبة 14%.وذكرت وسائل إعلام تركية أن الليرة انخفضت إلى أدنى مستوى على الإطلاق متجاوزة الـ 15 ليرة للدولار، قبيل خفض الفائدة من قبل المصرف المركزي. وانخفض سعر الليرة 2.9 في المئة إلى 15.25 ليرة للدولار وجرى تداولها عند مستوى 15.2 ليرة للدولار وارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من مثلي قيمته أمام الليرة هذا العام مما هز بقوة السوق التركية الناشئة.وفي السياق نفسه، أعلنت الجريدة الرسمية التركية عن قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باستبدال نائبين في وزارة الخزانة والمالية التركية، وذلك بسبب استمرار الانخفاض القياسي لليرة التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/لماذا-تنهار-الليرة-التركية-بهذه-السرعة-الفائقة؟-وهل-يستمر-هبوطها؟-1054280868.html
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تركيا, عالم

وزير المالية التركي يطلع اتحاد المصارف على نموذج اقتصادي جديد بعد انهيار الليرة

19:27 GMT 18.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer الليرة التركية
 الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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قال اتحاد المصارف في تركيا، اليوم السبت، إن وزير المالية نور الدين النبطي، أطلع الاتحاد نموذج اقتصادي جديد.
وأفادت وكالة رويترز، مساء اليوم السبت، بأن وزير المالية التركي أطلع اتحاد المصارف في بلاده والرقابة المصرفية وهيئة التنظيم ومديري البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد، وهو ذي أسعار الفائدة المنخفضة الذي وضعته الحكومة التركية، بعد أن هوت عملة الليرة في البلاد إلى مستويات قياسية.
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ووصلت الليرة التركية إلى مستوى منخفض جديد قد تجاوز 17، مقابل الدولار الأمريكي، أمس الجمعة، وذلك بعد تصاعد المخاوف التركية من دوامة تضخمية ناجمة عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة، وذلك في مواجهة ارتفاع الأسعار.
ونقلت الوكالة عن اتحاد المصارف في بيان مواصلة البنوك التركية استخدام مواردها من أجل تلبية الاحتياجات المالية للأسر وقطاع (المعاملات) الحقيقي ضمن آلية السوق الحرة.
وكانت الليرة التركية قد شهدت، الخميس الماضي، تراجعا قياسيا هو الأول من نوعه، وذلك على خلفية قيام المصرف المركزي التركي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة لتسجل الفائدة نسبة 14%.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الليرة انخفضت إلى أدنى مستوى على الإطلاق متجاوزة الـ 15 ليرة للدولار، قبيل خفض الفائدة من قبل المصرف المركزي. وانخفض سعر الليرة 2.9 في المئة إلى 15.25 ليرة للدولار وجرى تداولها عند مستوى 15.2 ليرة للدولار وارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من مثلي قيمته أمام الليرة هذا العام مما هز بقوة السوق التركية الناشئة.
وفي السياق نفسه، أعلنت الجريدة الرسمية التركية عن قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باستبدال نائبين في وزارة الخزانة والمالية التركية، وذلك بسبب استمرار الانخفاض القياسي لليرة التركية.
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