تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211218/وفد-أمني-عراقي-رفيع-المستوى-يصل-إلى-قاعدة-عين-الأسد-1054304924.html
وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل إلى قاعدة عين الأسد
وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل إلى قاعدة عين الأسد
وصل وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد، والتي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T13:40+0000
2021-12-18T13:40+0000
2021-12-18T13:40+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104398/38/1043983861_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_fcd8f9e8a4cd674d2da32355fcb3b6d1.jpg
ويضم الوفد الأمني نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ومستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، حسبما ذكر موقع "السومرية نيوز". وبحسب مصدر للموقع المحلي فإن الزيارة تهدف إلى ملاحظة انسحاب قوات التحالف، وتفقد نقاط الدعم اللوجيستي.
https://arabic.sputniknews.com/20210917/العراق-يعلن-تقليص-القدرات-القتالية-الأمريكية-في-قواعد-عين-الأسد-وأربيل-صور-1050176961.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104398/38/1043983861_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_f88a40627c27a6440baac5f031b2a8ca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل إلى قاعدة عين الأسد
وصل وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد، والتي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي.
ويضم الوفد الأمني نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ومستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، حسبما ذكر موقع "
السومرية نيوز
".
وبحسب مصدر للموقع المحلي فإن الزيارة تهدف إلى ملاحظة انسحاب قوات التحالف، وتفقد نقاط الدعم اللوجيستي.