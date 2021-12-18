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وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل إلى قاعدة عين الأسد
وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل إلى قاعدة عين الأسد
وصل وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد، والتي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
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ويضم الوفد الأمني نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ومستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، حسبما ذكر موقع "السومرية نيوز". وبحسب مصدر للموقع المحلي فإن الزيارة تهدف إلى ملاحظة انسحاب قوات التحالف، وتفقد نقاط الدعم اللوجيستي.
https://arabic.sputniknews.com/20210917/العراق-يعلن-تقليص-القدرات-القتالية-الأمريكية-في-قواعد-عين-الأسد-وأربيل-صور-1050176961.html
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العالم العربي, العراق

وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل إلى قاعدة عين الأسد

13:40 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / ALI AL-SAADIجنود أمريكيين داخل قاعدة "عين الأسد" في العراق
جنود أمريكيين داخل قاعدة عين الأسد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / ALI AL-SAADI
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وصل وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد، والتي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي.
ويضم الوفد الأمني نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ومستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، حسبما ذكر موقع "السومرية نيوز".
عسكريون أمريكيون في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2021
العراق يعلن تقليص القدرات القتالية الأمريكية في قواعد عين الأسد وأربيل... صور
17 سبتمبر, 10:01 GMT
وبحسب مصدر للموقع المحلي فإن الزيارة تهدف إلى ملاحظة انسحاب قوات التحالف، وتفقد نقاط الدعم اللوجيستي.
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