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https://arabic.sputniknews.com/20211219/إعصار-الفلبين-حصد-أرواح-49-في-مقاطعة-بوهول-1054323388.html
إعصار الفلبين حصد أرواح 49 في مقاطعة بوهول
إعصار الفلبين حصد أرواح 49 في مقاطعة بوهول
قال حاكم مقاطعة بوهول الفلبينية، آرثر ياب، اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 49 شخصا لقوا حتفهم في المقاطعة الواقعة بوسط البلاد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T04:00+0000
2021-12-19T04:00+0000
2021-12-19T04:00+0000
إعصار
الفلبين
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وتعد مقاطعة بوهول إحدى أكثر المناطق تضررا من إعصار قوي اجتاح الفلبين الأسبوع الماضي، فيما تتواصل أعمال الإغاثة.ولا يزال العدد الرسمي للوفيات الذي أعلنته الوكالة الوطنية للكوارث عند 31، ولا يضم أحدث الأرقام من بوهول.ولدى سؤالها عما إذا كانت على علم بالأرقام في بوهول، قالت وكالة الكوارث إن وحدة العمليات لديها لم تتلق بعد تقريرا رسميا من وحدتها بالمقاطعة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إعصار, الفلبين
إعصار الفلبين حصد أرواح 49 في مقاطعة بوهول
قال حاكم مقاطعة بوهول الفلبينية، آرثر ياب، اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 49 شخصا لقوا حتفهم في المقاطعة الواقعة بوسط البلاد.
وتعد مقاطعة بوهول إحدى أكثر المناطق تضررا من
إعصار قوي اجتاح الفلبين
الأسبوع الماضي، فيما تتواصل أعمال الإغاثة.
ولا يزال العدد الرسمي للوفيات الذي أعلنته الوكالة الوطنية للكوارث عند 31،
ولا يضم أحدث الأرقام من بوهول
.
ولدى سؤالها عما إذا كانت على علم بالأرقام في بوهول، قالت وكالة الكوارث إن وحدة العمليات لديها لم تتلق بعد تقريرا رسميا من وحدتها بالمقاطعة.