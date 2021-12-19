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إعصار الفلبين حصد أرواح 49 في مقاطعة بوهول
إعصار الفلبين حصد أرواح 49 في مقاطعة بوهول
قال حاكم مقاطعة بوهول الفلبينية، آرثر ياب، اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 49 شخصا لقوا حتفهم في المقاطعة الواقعة بوسط البلاد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T04:00+0000
2021-12-19T04:00+0000
إعصار
الفلبين
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وتعد مقاطعة بوهول إحدى أكثر المناطق تضررا من إعصار قوي اجتاح الفلبين الأسبوع الماضي، فيما تتواصل أعمال الإغاثة.ولا يزال العدد الرسمي للوفيات الذي أعلنته الوكالة الوطنية للكوارث عند 31، ولا يضم أحدث الأرقام من بوهول.ولدى سؤالها عما إذا كانت على علم بالأرقام في بوهول، قالت وكالة الكوارث إن وحدة العمليات لديها لم تتلق بعد تقريرا رسميا من وحدتها بالمقاطعة.
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إعصار, الفلبين

إعصار الفلبين حصد أرواح 49 في مقاطعة بوهول

04:00 GMT 19.12.2021
© AP Photo / Aaron Favilaأطفال يدفعون عربات أطفال المليئة بالممتلكات التي استعادوها من منازلهم المتضررة في قريتهم عقب إعصار فامكو في رودريغيز، مقاطعة ريزال، الفلبين، 17 نوفمبر 2020.
أطفال يدفعون عربات أطفال المليئة بالممتلكات التي استعادوها من منازلهم المتضررة في قريتهم عقب إعصار فامكو في رودريغيز، مقاطعة ريزال، الفلبين، 17 نوفمبر 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Aaron Favila
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قال حاكم مقاطعة بوهول الفلبينية، آرثر ياب، اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 49 شخصا لقوا حتفهم في المقاطعة الواقعة بوسط البلاد.
وتعد مقاطعة بوهول إحدى أكثر المناطق تضررا من إعصار قوي اجتاح الفلبين الأسبوع الماضي، فيما تتواصل أعمال الإغاثة.
ولا يزال العدد الرسمي للوفيات الذي أعلنته الوكالة الوطنية للكوارث عند 31، ولا يضم أحدث الأرقام من بوهول.
ولدى سؤالها عما إذا كانت على علم بالأرقام في بوهول، قالت وكالة الكوارث إن وحدة العمليات لديها لم تتلق بعد تقريرا رسميا من وحدتها بالمقاطعة.
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