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https://arabic.sputniknews.com/20211219/إيران-تكشف-عن-دور-الناتو-في-تجارة-وتهريب-المخدرات-في-أفغانستان-1054349468.html
إيران تكشف عن دور "الناتو" في تجارة وتهريب المخدرات في أفغانستان
إيران تكشف عن دور "الناتو" في تجارة وتهريب المخدرات في أفغانستان
اتهم مسؤول إيراني قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتهريب المخدرات في أفغانستان عن طريق طائراته. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T17:28+0000
2021-12-19T17:28+0000
2021-12-19T17:28+0000
أخبار إيران
إيران
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وقال أمين عام هيئة مكافحة المخدرات الإيرانية إسكندر مؤمني إن الحلف "يهرّب المخدرات المنتجة في أفغانستان بواسطة طائراته".وأشار إلى أن "إنتاج المخدرات في أفغانستان عام 2018 وصل لأكثر من 50 ضعفا مقارنة بعام 2000".مشددا على أنه "وفقا لوثائق يمكن الاعتماد عليها تم تهريب جزء من هذه المخدرات بواسطة طائرات حلف الشمال الأطلسي"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".ولفت إلى أن "90% من كميات الأفيون في العالم يتم ضبطها في إيران وأن بلاده قدمت أكثر من أربعة آلاف شهيد في مكافحة المخدرات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران
إيران تكشف عن دور "الناتو" في تجارة وتهريب المخدرات في أفغانستان
اتهم مسؤول إيراني قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتهريب المخدرات في أفغانستان عن طريق طائراته.
وقال أمين عام هيئة مكافحة المخدرات الإيرانية إسكندر مؤمني إن الحلف "يهرّب المخدرات المنتجة في أفغانستان بواسطة طائراته".
وأشار إلى أن "إنتاج المخدرات في أفغانستان عام 2018 وصل لأكثر من 50 ضعفا مقارنة بعام 2000".
مشددا على أنه "وفقا لوثائق يمكن الاعتماد عليها تم تهريب جزء من هذه المخدرات بواسطة طائرات حلف الشمال الأطلسي"، بحسب ما نقلت
وكالة الأنباء الإيرانية
"فارس".
ولفت إلى أن "90% من كميات الأفيون في العالم يتم ضبطها في إيران وأن بلاده قدمت أكثر من أربعة آلاف شهيد في مكافحة المخدرات".