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"الحج والعمرة" السعودية تعلن خدمة جديدة غير مسبوقة.. صور
"الحج والعمرة" السعودية تعلن خدمة جديدة غير مسبوقة.. صور
أعلنت الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس السبت، عن خدمة جديدة غير مسبوقة للحجيج. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T08:45+0000
2021-12-19T08:45+0000
العالم العربي
وزارة الحج والعمرة السعودية
السعودية
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية صباح اليوم الأحد، بأن الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد دشنت العربات الجديدة المخصصة لكبار السن، بالمسجد الحرام.ونقلت الوكالة عن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن هذه العربات تأتي خدمة لكبار السن لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.وأشار السديس إلى استمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة عبر استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بهدف خدمة قاصدي المسجد الحرام، وهو ما يتوافق مع رؤية الرئاسة التطويرية للعام 2024، من أجل الوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.**يمكنك متابعة المزيد عن أخبار السعودية اليوم من سبوتنيك.
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العالم العربي, وزارة الحج والعمرة السعودية, السعودية

"الحج والعمرة" السعودية تعلن خدمة جديدة غير مسبوقة.. صور

08:45 GMT 19.12.2021
© REUTERS / Saudi Ministry of Mediaالحجاج في مكة مع الحفاظ على الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 29 يوليو 2020
الحجاج في مكة مع الحفاظ على الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Saudi Ministry of Media
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أعلنت الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس السبت، عن خدمة جديدة غير مسبوقة للحجيج.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية صباح اليوم الأحد، بأن الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد دشنت العربات الجديدة المخصصة لكبار السن، بالمسجد الحرام.
ونقلت الوكالة عن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن هذه العربات تأتي خدمة لكبار السن لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأشار السديس إلى استمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة عبر استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بهدف خدمة قاصدي المسجد الحرام، وهو ما يتوافق مع رؤية الرئاسة التطويرية للعام 2024، من أجل الوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
**يمكنك متابعة المزيد عن أخبار السعودية اليوم من سبوتنيك.
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