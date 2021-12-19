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الحكومة البريطانية تسند مهام التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست لوزيرة الخارجية
الحكومة البريطانية تسند مهام التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست لوزيرة الخارجية
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إسناد مهام التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد إلى وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، عقب... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T18:57+0000
2021-12-19T18:57+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن "وزيرة الخارجية ستكون المفاوض الرئيسي مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول أيرلندا الشمالية بعد استقالة لورد فورست".وخرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير/كانون الثاني 2020، وأصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.
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الحكومة البريطانية تسند مهام التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست لوزيرة الخارجية

18:57 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / GINTS IVUSKANSوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / GINTS IVUSKANS
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إسناد مهام التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد إلى وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، عقب استقالة وزير الدولة لشؤون بريكست، لورد فورست.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن "وزيرة الخارجية ستكون المفاوض الرئيسي مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول أيرلندا الشمالية بعد استقالة لورد فورست".
وأضاف البيان أن تروس ستتولى مهام علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي، كما ستقود المفاوضات الجارية لحل المشاكل القائمة بسبب بروتوكول أيرلندا الشمالية.
وخرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير/كانون الثاني 2020، وأصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.
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