الحكومة البريطانية تسند مهام التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست لوزيرة الخارجية

القاهرة- سبوتنيك. وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن "وزيرة الخارجية ستكون المفاوض الرئيسي مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول أيرلندا الشمالية بعد استقالة لورد فورست".وخرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير/كانون الثاني 2020، وأصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إسناد مهام التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد إلى وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، عقب استقالة وزير الدولة لشؤون بريكست، لورد فورست.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن "وزيرة الخارجية ستكون المفاوض الرئيسي مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول أيرلندا الشمالية بعد استقالة لورد فورست".
وأضاف البيان أن تروس ستتولى مهام علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي، كما ستقود المفاوضات الجارية لحل المشاكل القائمة بسبب بروتوكول أيرلندا الشمالية.
وخرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير/كانون الثاني 2020، وأصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.