تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211219/المرشح-اليساري-غابرييل-بوريك-يفوز-بالجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-في-تشيلي-1054357266.html
المرشح اليساري غابرييل بوريك يفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي
المرشح اليساري غابرييل بوريك يفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي
فاز مرشح الائتلاف اليساري، غابرييل بوريك، ليل الأحد/الاثنين، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي بعد فرز 50% من الأصوات. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T23:34+0000
2021-12-19T23:34+0000
2021-12-19T23:34+0000
تشيلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1054357241_0:0:3034:1708_1920x0_80_0_0_47b38a3545d00c95924a9d0d1e7e308a.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقالت لجنة الانتخابات المركزية في بيان، إن مرشح الائتلاف اليساري غابرييل بوريك حصل على 54.72%، بينما حصل المرشح اليميني المتطرّف خوسيه أنطونيو كاست على 45.28%.هذا وتوجه الناخبون في تشيلي، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.يشار أنه في 21 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي صوت الناخبون في تشيلي على نطاق واسع لأكثر انتخابات رئاسية إثارة، والتي يتنافس فيها عضو يميني سابق في الكونغرس مع مرشح يساري دعم الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1054357241_287:0:3016:2047_1920x0_80_0_0_4cf41f77901e1b1f16028a4c287a8b9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تشيلي
المرشح اليساري غابرييل بوريك يفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي
فاز مرشح الائتلاف اليساري، غابرييل بوريك، ليل الأحد/الاثنين، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي بعد فرز 50% من الأصوات.
موسكو – سبوتنيك. وقالت لجنة الانتخابات المركزية في بيان، إ
ن مرشح الائتلاف اليساري غابرييل بوريك
حصل على 54.72%، بينما حصل المرشح اليميني المتطرّف خوسيه أنطونيو كاست على 45.28%.
هذا وتوجه الناخبون في تشيلي، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
.
يشار أنه في 21 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي صوت الناخبون في تشيلي على نطاق واسع لأكثر انتخابات رئاسية إثارة، والتي يتنافس فيها عضو يميني سابق في الكونغرس مع مرشح يساري دعم الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع.