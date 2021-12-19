بعد احتفالات الشانزليزيه.. لوبان تدعو إلى إلغاء منح الجنسية التلقائي للمهاجرين الجزائريين

ونشرت لوبان في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، مقطع فيديو لاحتفلات الجزائريين عقب فوز المنتخب الوطني بكأس العرب في شوارع فرنسا، وعلقت عليه: "إن سلوك هؤلاء المناصرين الجزائريين يقول كل شيء عن فشل عمره 50 سنة في منظومة الهجرة".وأضافت: "حان الوقت لإلغاء اكتساب الجنسية تلقائيًا"، وتقصد بذلك أبناء المهاجرين وكذا المتزوجين بفرنسيين أو فرنسيات وغيرهم من الجزائريين، الذين بإمكانهم الحصول على الجنسية تلقائيا.هذا وتوعدت لوبان، في وقت سابق، المشجعين الجزائريين الذين خرجوا للاحتفال في شوارع باريس بعد الفوز على المنتخب المغربي، قائلة إن نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر في إشارة منها إلى الانتخابات الرئاسية المقرر في الثالث والعشرين من أبريل/نيسان المقبل.
عادت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، لتهديد المهاجرين الجزائريين بعد أعمال الشعب الأخيرة في الشانزليزيه، داعية إلى إلغاء قانون الحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيا بالنسبة لهم.
ونشرت لوبان في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، مقطع فيديو لاحتفلات الجزائريين عقب فوز المنتخب الوطني بكأس العرب في شوارع فرنسا، وعلقت عليه: "إن سلوك هؤلاء المناصرين الجزائريين يقول كل شيء عن فشل عمره 50 سنة في منظومة الهجرة".
Les comportements de ces supporters de l'Algérie disent tout de l’échec de 50 années de laxisme migratoire.
وأضافت: "حان الوقت لإلغاء اكتساب الجنسية تلقائيًا"، وتقصد بذلك أبناء المهاجرين وكذا المتزوجين بفرنسيين أو فرنسيات وغيرهم من الجزائريين، الذين بإمكانهم الحصول على الجنسية تلقائيا.
هذا وتوعدت لوبان، في وقت سابق، المشجعين الجزائريين الذين خرجوا للاحتفال في شوارع باريس بعد الفوز على المنتخب المغربي، قائلة إن نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر في إشارة منها إلى الانتخابات الرئاسية المقرر في الثالث والعشرين من أبريل/نيسان المقبل.