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https://arabic.sputniknews.com/20211219/بعد-احتفالات-الشانزليزيه-لوبان-تدعو-إلى-إلغاء-منح-الجنسية-التلقائي-للمهاجرين-الجزائريين-1054337152.html
بعد احتفالات الشانزليزيه.. لوبان تدعو إلى إلغاء منح الجنسية التلقائي للمهاجرين الجزائريين
بعد احتفالات الشانزليزيه.. لوبان تدعو إلى إلغاء منح الجنسية التلقائي للمهاجرين الجزائريين
عادت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، لتهديد المهاجرين الجزائريين بعد أعمال الشعب الأخيرة في الشانزليزيه، داعية إلى إلغاء قانون الحصول على الجنسية... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T12:58+0000
2021-12-19T12:58+0000
العالم
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ونشرت لوبان في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، مقطع فيديو لاحتفلات الجزائريين عقب فوز المنتخب الوطني بكأس العرب في شوارع فرنسا، وعلقت عليه: "إن سلوك هؤلاء المناصرين الجزائريين يقول كل شيء عن فشل عمره 50 سنة في منظومة الهجرة".وأضافت: "حان الوقت لإلغاء اكتساب الجنسية تلقائيًا"، وتقصد بذلك أبناء المهاجرين وكذا المتزوجين بفرنسيين أو فرنسيات وغيرهم من الجزائريين، الذين بإمكانهم الحصول على الجنسية تلقائيا.هذا وتوعدت لوبان، في وقت سابق، المشجعين الجزائريين الذين خرجوا للاحتفال في شوارع باريس بعد الفوز على المنتخب المغربي، قائلة إن نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر في إشارة منها إلى الانتخابات الرئاسية المقرر في الثالث والعشرين من أبريل/نيسان المقبل.
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العالم

بعد احتفالات الشانزليزيه.. لوبان تدعو إلى إلغاء منح الجنسية التلقائي للمهاجرين الجزائريين

12:58 GMT 19.12.2021
© REUTERS / CHARLES PLATIAUمارين لوبان
مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
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عادت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، لتهديد المهاجرين الجزائريين بعد أعمال الشعب الأخيرة في الشانزليزيه، داعية إلى إلغاء قانون الحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيا بالنسبة لهم.
ونشرت لوبان في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، مقطع فيديو لاحتفلات الجزائريين عقب فوز المنتخب الوطني بكأس العرب في شوارع فرنسا، وعلقت عليه: "إن سلوك هؤلاء المناصرين الجزائريين يقول كل شيء عن فشل عمره 50 سنة في منظومة الهجرة".
وأضافت: "حان الوقت لإلغاء اكتساب الجنسية تلقائيًا"، وتقصد بذلك أبناء المهاجرين وكذا المتزوجين بفرنسيين أو فرنسيات وغيرهم من الجزائريين، الذين بإمكانهم الحصول على الجنسية تلقائيا.
هذا وتوعدت لوبان، في وقت سابق، المشجعين الجزائريين الذين خرجوا للاحتفال في شوارع باريس بعد الفوز على المنتخب المغربي، قائلة إن نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر في إشارة منها إلى الانتخابات الرئاسية المقرر في الثالث والعشرين من أبريل/نيسان المقبل.
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