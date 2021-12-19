تشيلسي يتعثر بتعادل يضعف آماله في تصدر الدوري الإنجليزي

جاء التعادل السلبي بين الفريقين في مبارة اليوم التي حل فيها ولفرهامبتون ضيفا على تشيلسي في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر للبريميرليج على ملعب ستامفورد بريدج، بحسب رويترز.واختار مدرب تشيسلي توماس توخيل تشكيلا يضم كل من ميندي في حراسة المرمى، وفي الدفاع شارك الثلاثي أزبلكويتا وتياجو سيلفا روديجر وخط الوسط تواجد به ريس جيمس ونجولو كانتي وتشالوباه وماركوس ألونسو، وأمامهم ماسون مونت وحكيم زياش، وبوليسيش في الهجوم.وشهدت المباراة تبديلات لفريق تشيلسي حيث أشرك توخيل ساؤول نيجيز وماتيو كوفاسيتش بدلاً من تشالوباه وزياش على الترتيب، إلا أن المباراة انتهت بتعادل سلبي بين الفريقين ولم يتمكن أي منهما من هز شباك الآخر. فقدان تشيلسي لهاتين نقطتين يضعف آمال جماهيره في المنافسة على اللقب، حيث أصبح رصيد تشيلسي 38 نقطة وضعته في المركز الثالث أما ولفرهامبتون له 25 نقطة ويحل في المركز الثامن.يذكر أن مانشستر سيتي ينصدر البريميرليغ برصيد 44 نقطة، يليه ليفربول برصيد 41 نقطة بعد تعادله مع توتنهام.
تعثر فريق تشيلسي بتعادل سلبي مع ضيفه ولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، ما أضعف موقفه في المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي.
جاء التعادل السلبي بين الفريقين في مبارة اليوم التي حل فيها ولفرهامبتون ضيفا على تشيلسي في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر للبريميرليج على ملعب ستامفورد بريدج، بحسب رويترز.
واختار مدرب تشيسلي توماس توخيل تشكيلا يضم كل من ميندي في حراسة المرمى، وفي الدفاع شارك الثلاثي أزبلكويتا وتياجو سيلفا روديجر وخط الوسط تواجد به ريس جيمس ونجولو كانتي وتشالوباه وماركوس ألونسو، وأمامهم ماسون مونت وحكيم زياش، وبوليسيش في الهجوم.
وشهدت المباراة تبديلات لفريق تشيلسي حيث أشرك توخيل ساؤول نيجيز وماتيو كوفاسيتش بدلاً من تشالوباه وزياش على الترتيب، إلا أن المباراة انتهت بتعادل سلبي بين الفريقين ولم يتمكن أي منهما من هز شباك الآخر.
فقدان تشيلسي لهاتين نقطتين يضعف آمال جماهيره في المنافسة على اللقب، حيث أصبح رصيد تشيلسي 38 نقطة وضعته في المركز الثالث أما ولفرهامبتون له 25 نقطة ويحل في المركز الثامن.
يذكر أن مانشستر سيتي ينصدر البريميرليغ برصيد 44 نقطة، يليه ليفربول برصيد 41 نقطة بعد تعادله مع توتنهام.