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تونس تستعد لإرسال أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية
تونس تستعد لإرسال أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية
قال محمد فريخة، مدير عام "تلنات"، أمس السبت، أن العمل جار على مشروع إرسال أول رائدة فضاء تونسية-إفريقية إلى محطة الفضاء الدولية. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T13:24+0000
2021-12-19T13:24+0000
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وفي تدوينة له على صفحته على منصة الفيسبوك، أعلن فريخة أن وكالة الفضاء الروسية كانت قد اجتمعت مع موفد عن شركة تلنات، حيث تم خلاله الاتفاق على المشروع العلمي للمهمة الذي ستقوم بها رائدة الفضاء "لأننا نريد رائدة فضاء لمهمة علمية جديدة ومبيتكرة".وأشار فريخة إلى أنه تم الاتفاق أيضا على "الشروط العلمية والصحية والاختبارات ومراحلها"، مضيفا أن باب الترشحات سيتم فتحه قريبا "لتتم مرحلة الاختبارات الأولى في تونس وفقا لمقاييس علمية صارمة".وفي هذه المرحلة، بحسب مدير عام "تلنات"، سيتم اختيار 10 مرشحات لإرسالهن إلى روسيا، حيث ستخضعن لمرحلة ثانية من الاختبارات في وكالة الفضاء الروسية، وذلك بهدف اختيار رائدتا فضاء تونسيتان، الرئيسية والاحتياطية، ومن ثم تنطلق المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التدريب.
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العالم العربي, روسيا, العالم, ناسا

تونس تستعد لإرسال أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية

13:24 GMT 19.12.2021
© Photo / Roskosmos/Oler Artemievخروج رائدا فضاء "ناسا" الأمريكيان ريتشارد أرنولد وإندريو فيستيل إلى الفضاء الخارجي لتغيير هوائيات المركبة القديمة وتثبيت أخرى جديدة
خروج رائدا فضاء ناسا الأمريكيان ريتشارد أرنولد وإندريو فيستيل إلى الفضاء الخارجي لتغيير هوائيات المركبة القديمة وتثبيت أخرى جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Photo / Roskosmos/Oler Artemiev
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قال محمد فريخة، مدير عام "تلنات"، أمس السبت، أن العمل جار على مشروع إرسال أول رائدة فضاء تونسية-إفريقية إلى محطة الفضاء الدولية.
وفي تدوينة له على صفحته على منصة الفيسبوك، أعلن فريخة أن وكالة الفضاء الروسية كانت قد اجتمعت مع موفد عن شركة تلنات، حيث تم خلاله الاتفاق على المشروع العلمي للمهمة الذي ستقوم بها رائدة الفضاء "لأننا نريد رائدة فضاء لمهمة علمية جديدة ومبيتكرة".
وأشار فريخة إلى أنه تم الاتفاق أيضا على "الشروط العلمية والصحية والاختبارات ومراحلها"، مضيفا أن باب الترشحات سيتم فتحه قريبا "لتتم مرحلة الاختبارات الأولى في تونس وفقا لمقاييس علمية صارمة".
وفي هذه المرحلة، بحسب مدير عام "تلنات"، سيتم اختيار 10 مرشحات لإرسالهن إلى روسيا، حيث ستخضعن لمرحلة ثانية من الاختبارات في وكالة الفضاء الروسية، وذلك بهدف اختيار رائدتا فضاء تونسيتان، الرئيسية والاحتياطية، ومن ثم تنطلق المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التدريب.
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